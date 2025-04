Dit is de vrouw van Ajax-keeper Matheus en zijn grote gezin

Lima Magalhães, voetbalnaam Matheus, is met zijn vrouw en gezin begonnen aan een nieuw avontuur in Nederland. De Braziliaan wordt in het seizoen 2024/25 door SC Braga verhuurd aan Ajax. Wie is zijn vrouw? Matheus is al bijna tien jaar getrouwd met Mabily Magalhães. Het koppel heeft vier jonge kinderen.

Mabily Magalhães: de vrouw van Matheus (Ajax)

In juni 2015 stapten Matheus en Mabily in het huwelijksbootje. Destijds stond de keeper al onder contract bij SC Braga, want hij verliet Brazilië in 2014 al. Matheus ruilde América Mineiro in voor Braga, waarvoor hij in totaal 372 wedstrijden keepte. Toen hij zijn basisplek was kwijtgeraakt, werkte Braga mee aan een huurdeal met Ajax. In januari 2025 stapte Matheus over naar Ajax, dat een optie tot koop heeft bedongen.

In maart 2025 vertelde Matheus aan De Telegraaf dat hij het avontuur bij Ajax samen met zijn vrouw beleeft. "Mijn vrouw Mabily helpt me met al mijn beslissingen en ik praat elke dag met haar over Ajax. Onze droom is hier te blijven en daar werk ik hard voor." Het gezin van Matheus heeft Nederland al leren kennen: op Instagram zien we dat Matheus, Mabily en de kinderen bijvoorbeeld al een bezoek hebben gebracht aan Keukenhof.

Tegenslag voor de familie

In het interview met De Telegraaf liet Matheus ook weten dat zijn familie een moeilijke tijd doormaakt. “Bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan”, zei de Braziliaan. “God is met hem. En hopelijk kan hij snel bij me zijn. Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dit is voor mij het moment om dat te delen. Het betreft schildklierkanker. Gelukkig kan mijn vader inmiddels weer praten.”