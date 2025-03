Davy Klaassen onthult naam dochter en laat zich uit over toekomst bij Ajax

en zijn vrouw Laura zijn zondag verblijd met de geboorte van hun eerste kind. Het meisje heeft de naam Cruz gekregen, zo onthult de middenvelder van Ajax woensdag op de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op de return tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League. Klaassen gaat ook kort in op vragen over zijn toekomst.

Het uitduel bij PEC Zwolle van afgelopen zondag - waar Ajax door een benutte strafschop van Kenneth Taylor met 0-1 zegevierde - moest Klaassen vanwege de bevalling laten schieten. "Dat was denk ik wel een goede reden om er niet bij te zijn", zegt de middenvelder breed lachend. "Zondag is ze geboren. Ze heet Cruz. We zijn helemaal gelukkig, alles is gezond en met mijn vrouw gaat het goed. Dus ik ben blij dat ik hier kan zitten." Een journalist merkt op dat Klaassen 'een beetje bleek ziet', maar de Ajacied bezweert: "Nee, ik heb echt heerlijk geslapen! Als het zo door mag gaan, dan ben ik echt heel gelukkig."

Klaassen weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt: 'Zien wel wat er gaat gebeuren'

Afgelopen september keerde Klaassen voor de tweede keer in zijn loopbaan terug bij Ajax. De middenvelder tekende na een mislukt avontuur bij Internazionale een contract voor één seizoen, waarin hij naar verluidt een zeer bescheiden salaris opstrijkt. Klaassen krijgt de vraag of hij al meer duidelijkheid heeft over volgend seizoen, maar dat blijkt niet het geval. "Nee, niet per se. We zitten in een best belangrijke strijd, denk ik. We zien daarna wel wat er gaat gebeuren."

Klaassen voorspelt donderdag een 'lastige wedstrijd' in Frankfurt, nadat Eintracht de heenwedstrijd in Amsterdam vorige week met 1-2 wist te winnen. "Ik verwacht een beetje een zelfde wedstrijd als in Amsterdam, een beetje een gelijk opgaande wedstrijd. Vorige week heb je gezien dat kleine details het verschil kunnen maken als teams gelijkwaardig zijn, we moeten scherp zijn." Gevraagd of hij een 'alles-of-niets-vibe' in de selectie van Ajax proeft, zegt Klaassen: "Dat is altijd bij knock-outwedstrijden. Dat we met een achterstand beginnen geeft misschien iets meer dat gevoel, maar dat is alleen maar mooi."

