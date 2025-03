Breuk aanstaande tussen Ajax en Farioli? 'Dat is hem tegengevallen'

Het professionalisme bij Ajax is trainer Francesco Farioli tegengevallen, stelt Het Parool in een analyse over de Italiaanse oefenmeester. Het is echter nog maar de vraag of de Italiaan ook volgend seizoen nog voor de groep staat bij de recordkampioen.

Hoewel Farioli in de Eredivisie aan kop gaat met Ajax, lijkt de trainer niet hel stevig in het zadel te zitten bij de Amsterdammers. De Italiaan ontvangt het hele seizoen al kritiek dat hij qua spel niet voldoet aan het Ajax-DNA en er komen steeds meer geruchten de kop op steken dat Farioli en Ajax na dit seizoen nog wel eens uit elkaar kunnen gaan.

Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf opperde maandag in de podcast Kick-off dat directeuren Marijn Beuker en Alex Kroes zullen hopen dat er in de zomer een mooie club komt voor de 35-jarige oefenmeester. Ontslaan zullen de directeuren hem in ieder geval niet, zo verwachten hij en Valentijn Driessen.

Job van Kempen stelt in Het Parool dat Farioli zichzelf ook ongetwijfeld de vraag stelt of het verstandig is om te blijven bij Ajax. "Het professionalisme bij Ajax is Farioli tegengevallen. Dat hij hard in het vuur moest blazen voor een betere topsportcultuur met meer aandacht voor het herstel van spelers is hem zwaar bekomen."

Opnieuw drukke zomer voor Ajax aanstaande

Bovendien zal het verwachtingspatroon er bij Ajax niet minder op worden. Er is de wens om aanvallender te voetballen, maar ook zal de Italiaan meer jeugdspelers moeten laten doorbreken bij de Amsterdamse club. Verder reist er natuurlijk de vraag hoe de selectie er komend seizoen uit zal komen te zien. Het Parool schetst dat Farioli rekening moet houden met een vertrek van bepalende spelers als Josip Sutalo, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

Daartegenover staat dat het een hele rits aan verhuurde spelers komende zomer weer terug zal keren. Het gaat dan om Carlos Forbs, Chuba Akpom, Jakov Medic, Borna Sosa, Sivert Mannsverk, Tristan Gooijer, Gaston Ávila en Kristian Hlynsson. Al zijn er meerdere clubs die een optie tot koop hebben bedongen bij de huur. Bij sommige spelers wordt door de Champions League-bonus het salaris wel eenderde hoger.

Farioli zou ook kunnen blijven

Toch ziet Van Kempen ook redenen voor Farioli om wel te blijven. "Ajax is een historische club met groeipotentie. Farioli is populair bij de achterban. Hij heeft een grote, eigen staf van zes vertrouwelingen. En het zou goed zijn als de trainer het bij een club eens langer volhoudt dan 15 maanden, zijn langste dienstverband tot dusverre. Zo kan hij tonen dat hij niet alleen snelle, maar ook langdurige resultaten kan boeken."

Het vertrek van Farioli hangt dan ook niet alleen af van Ajax zelf, beseft Van Kempen. "Ook de interesse van andere clubs speelt mee. Farioli heeft in Europa naam gemaakt als een trainer die met beperkte middelen maximaal presteert. Hij zal zelf nieuwsgierig zijn hoe hij het met betere spelers in een betere competitie doet", aldus de Ajax-watcher. "Ik denk dat Farioli meer neigt naar go", besluit hij.

