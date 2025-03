‘Farioli wordt helemaal gek van Ajax-speler: hij heeft geen zin in hem’

Francesco Farioli schonk Jorthy Mokio afgelopen augustus zijn debuut in Ajax 1 en maakt de laatste weken steeds vaker gebruik van de zeventienjarige middenvelder. Kenneth Perez denkt dat de Italiaanse trainer van Ajax van hogerop opgedragen heeft gekregen om meer gebruik te maken van de eigen jeugd.

Mokio maakte minuten in de laatste acht officiële wedstrijden van Ajax. Afgelopen zondag had de jonge Belg het bij vlagen lastig in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 overwinning) en viel hij een aantal keer op met gevaarlijk balverlies. Toch liet Farioli Mokio de gehele wedstrijd staan.

“Het lijkt erop dat Ajax heeft ingegrepen en tegen Farioli heeft gezegd: kijk ook even naar onze jeugdspelers”, stelt Perez maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN. De Deense analist zou het niet gek vinden als de Ajax-directie Farioli heeft verzocht meer gebruik te maken van de jeugd. “Ik zou het oké en legitiem vinden als het op deze manier gaat. Je kunt als leiding toch wel zeggen: trainer, wij zijn heel blij met al die punten, maar kijk ook even naar de jongens waar we straks van moeten profiteren.”

Perez vraagt zich echter af of Farioli het type trainer is dat bereid is om jeugdspelers de tijd te geven zich te ontwikkelen. “Ik kan me voorstellen dat als Farioli Mokio ziet voetballen, dat hij daar helemaal gek van wordt. Farioli heeft helemaal geen zin in een speler die een tegenstander probeert uit te spelen op een hele gevaarlijke plek. Maar bij Ajax is het wel altijd zo geweest dat een jeugdspeler de kans krijgt om dat te doen. Maar bij Farioli misschien niet.”

