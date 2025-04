Ajax mist naast Henderson nóg een basisspeler tegen Sparta

Ajax-trainer Francesco Farioli kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog altijd geen beroep doen op . De verdediger is dit seizoen een van de uitblinkers bij de huidige koploper van de Eredivisie, maar staat inmiddels al een paar weken aan de kant met een blessure en moet het duel met Sparta dus ook aan zich voorbij laten gaan. Farioli verzorgt ook een update over .

Baas is dit seizoen een van de revelaties bij Ajax. De linkspoot kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor NEC, waar hij zeker niet onomstreden was. Hij leek afgelopen zomer dan ook op zoek te moeten gaan naar een nieuwe werkgever, maar Farioli gaf hem een kans en die greep hij met beide handen aan. De Italiaan posteerde Baas verrassend genoeg in zijn basiself en zijn plekje achterin is hij vervolgens niet meer kwijtgeraakt. Baas is zowel zonder als met bal een belangrijke kracht bij Ajax, dat hem de voorbije wedstrijden dan ook zeker heeft gemist.

De international van Jong Oranje had op zondag 30 maart in de kraker tegen PSV (0-2 winst) nog wel een basisplaats, maar moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. Het bleek om een liesblessure te gaan. Farioli liet na afloop weten dat Baas sowieso het thuisduel met NAC Breda aan zich voorbij moest laten gaan. Hij ontbrak ook in de uitwedstrijden tegen Willem II en FC Utrecht. In al die wedstrijden was Ahmetcan Kaplan zijn vervanger. De Turk maakte geen slechte indruk, maar zonder Baas oogde de Amsterdamse defensie toch wat kwetsbaarder. Niet voor niks incasseerde de koploper afgelopen zondag op bezoek bij FC Utrecht liefst vier treffers.

Geen Baas en Henderson, kan Pasveer spelen?

Het thuisduel met Sparta komt dus nog te vroeg voor Baas. “Een paar spelers zijn nog aan het herstellen, de anderen staan er goed voor. Baas is nog niet fit”, zo klinkt het namens Farioli op de clubsite. De Italiaan mist ook Jordan Henderson, die na zijn gele kaart tegen FC Utrecht geschorst is. Of Pasveer fit genoeg is om te spelen, zal moeten blijken. De doelman stond een aantal weken aan de kant met een liesblessure. Hij keerde in Utrecht terug in de wedstrijdselectie, maar kwam nog niet in actie. “Met Pasveer gaat het goede kant op”, aldus Farioli. Hij realiseert zich dat zijn ploeg wat recht heeft te zetten. “De spelers moeten klaar zijn voor de strijd. Ze moeten met hun hoofd bij de volgende tegenstander zijn.”

Farioli is in elk geval te spreken over de manier waarop zijn spelers zich deze week hebben getoond op het trainingsveld. “Zondag was een lastige dag voor ons allemaal. Ons goede spel werd helaas niet beloond. De ploeg was teleurgesteld over de hoogte van de uitslag. Maar aan de andere kant weten we dat we best goed speelden, alleen dat alles tegenzat. Dat dit is gebeurd, moeten we accepteren en onze lessen uit trekken. We hebben een aantal goede trainingen afgewerkt. We moeten nu, net als alle andere keren, de wedstrijd tegen FC Utrecht vergeten”, zegt Farioli. “Zowel bij de goede wedstrijden, als bij duels zoals die van afgelopen zondag. We zijn nu weer klaar voor Sparta-thuis”, zo klinkt het.

