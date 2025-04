Ould-Chikh onthult gesprekken met LaLiga-clubs: 'Ook interesse uit andere landen'

kent een uitstekend seizoen met FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. De buitenspeler stelde twee weken geleden promotie naar de Eredivisie veilig en staat bovenaan de assist ranglijst. Ould-Chikh onthult in gesprek met Voetbal International dat hij in gesprek is met een aantal clubs.

FC Volendam speelt volgend jaar weer Eredivisie-voetbal, na één jaar in de KKD. Dat werd een feit toen er met 0-1 gewonnen werd bij Jong AZ. Vanavond (maandag) kan Volendam ook kampioen worden, wanneer het wint van Jong FC Utrecht. Eén van de belangrijkste mannen dit seizoen is Ould-Chikh, die al zeventien assists gaf en vier doelpunten scoorde.

Artikel gaat verder onder video

In een interview met VI geeft de 27-jarige Marokkaan toe dat die cijfers zijn opgevallen bij andere clubs: “Dat klopt, er is heel veel interesse in mij. Vooral sinds begin april zijn er veel clubs aan het duwen en trekken.” Ould-Chikh weet ook waarom: “Dat begrijp ik ook wel, want ik ben transfervrij, word kampioen, heb een goede leeftijd en bizarre cijfers neergezet.”

Ould-Chikh wordt uitgescholden voor 'kankermoslim' en wil Nederland verlaten

Ould-Chikh onthult vanuit welke hoeken die interesse komt: “Ik ben in gesprek met enkele clubs van het hoogste niveau van Spanje. Verder is er interesse van clubs uit Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zou ik ook best heen willen. We zullen zien wat eruit komt. Eerst het seizoen goed afsluiten met FC Volendam.”

Ook clubs uit het linkerrijtje in Nederland hebben wel oren naar een transfervrije top-assister. Zelf zegt Ould-Chikh daarover: “Ik sluit een transfer binnen Nederland niet uit, maar als clubs uit de Eredivisie mij echt willen hebben, dan zullen ze de portemonnee moeten trekken. Anders gaat het hem niet worden. Clubs uit het buitenland zijn in ieder geval bereid om dat te doen voor mij.”

Het is niet alleen een geldkwestie, volgens de oud-Twente-speler, die aangeeft dat het ‘meer om waardering’ draait. “Als ik kijk naar de buitenlandse clubs die belangstelling hebben: die willen er écht alles aan doen om mij te halen. In Nederland merk je dat veel minder”, aldus de aanstaande KKD-kampioen.

