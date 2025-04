Ould-Chikh wordt uitgescholden voor 'kankermoslim' en wil Nederland verlaten

werd eerder dit seizoen op walgelijke wijze uitgescholden tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. In een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch werd de FC Volendam-aanvaller uitgescholden voor 'kankermoslim', zegt hij tegen NU.nl.

Ould-Chikh vierde maandagavond de promotie van FC Volendam, maar vindt die prestatie ondergeschikt aan de boodschap die hij verkondigt over discriminatie en racisme. Eind vorige maand sprak Ould-Chikh het vermoeden uit dat hij door een deel van de supporters van zijn eigen club negatief wordt beoordeeld vanwege zijn Marokkaanse achtergrond. Daarna volgde een statement van FC Volendam, waarin onder meer werd geschreven dat de club en Ould-Chikh ‘geen verdere mededelingen’ zullen doen. Dat gebeurt nu toch, want Ould-Chikh geeft een uitgebreid interview over zijn ervaringen.

"Ik kan soms niet verklaren waarom ik kritischer word benaderd dan anderen, anders dan op basis van mijn achtergrond", vertelt de smaakmaker van Volendam, dit seizoen goed voor vier doelpunten en liefst zeventien assists. “Ik bleef netjes in het interview. Maar mensen moeten beseffen hoeveel ik de laatste jaren wat betreft discriminatie en racisme heb meegemaakt.” Hoewel Ould-Chikh in de gezamenlijke verklaring met Volendam vertelde dit seizoen geen racistische verwensingen van eigen supporters te hebben gekregen, is dat in andere stadions wel gebeurd.

'Jammer dat iemand van jouw soort de goal maakt'

“Het gebeurt overal. In het stadion van ADO Den Haag, bij FC Den Bosch. Daar werd ik eerder dit seizoen nog uitgescholden voor 'kankermoslim'", zegt de 27-jarige buitenspeler over het duel van 31 januari. "Vorig seizoen maakte ik de winnende tegen FC Emmen. Daarna kwam een oudere man naar me toe. 'Mooie goal, maar jammer dat iemand van jouw soort 'm maakt', zei hij. Zijn vrienden zeiden direct dat hij gek was. Dan nog: hoe kan je zoiets zeggen."

Ook buiten het voetbalveld merkt Ould-Chikh dat hij anders wordt beoordeeld. “Als ik in mijn auto van 150.000 euro rijd, voel ik dat mensen die naar me kijken zich afvragen hoe ik mijn geld verdien en of ik niet crimineel ben. Terwijl mijn familie bestaat uit advocaten, ambtenaren en gevangenismedewerkers.” Mede door de argwaan die hij voelt, is Ould-Chikh niet van plan zijn hele leven in Nederland te blijven. “Na mijn loopbaan verhuis ik naar Marokko. Daar voel ik me meer thuis dan in Nederland.”