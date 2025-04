FC Volendam terug in de Eredivisie: van diepe crisis tot succesverhaal

FC Volendam keert na een jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. Nadat de 'Heen en Weer' afgelopen seizoen nog heen ging naar de Keuken Kampioen Divisie, daar is de club via een 0-1 zege op Jong AZ (weer) gepromoveerd naar de Eredivisie. FCUpdate dook in de achtergrond van de club uit het vissersdorp, die zich anderhalf jaar na de grote financiële sores wist op te richten en met weinig financiële middelen terugkeert naar het hoogste niveau.

Degradatie uit de Eredivisie werd op 5 mei 2024 een feit voor FC Volendam. De club ging met 4-1 onderuit op bezoek bij Ajax, waarmee het nummer zestien Excelsior, dat later via de play-offs degradeerde, niet meer achterhalen. Het was het slotstuk van een nogal onrustige periode bij FC Volendam. Op 1 december 2023 werden voorzitter Jan Smit en drie overige bestuursleden ontslagen door de raad van commissarissen van de club. Daarop besloot ‘Team Jonk’, met technisch manager Wim Jonk en trainer Matthias Köhler, om zich zich solidair te verklaren aan het bestuur. Michael Dingsdag, ad interim tot 1 januari 2024, en Regillio Simons konden degradatie uiteindelijk niet voorkomen.

FC Volendam stelde op 28 mei Patrick Busby aan als nieuwe technisch directeur en hij presenteerde op zijn beurt een kleine week later Rick Kruys als nieuwe trainer. Onder leiding van de voormalig middenvelder van FC Utrecht moest de club weer terugkeren naar de Eredivisie. Dit moet echter wel gebeuren meer zeer bescheiden middelen. Dure (buitenlandse) spelers vertrekken bij FC Volendam en de selectie gaat bestaan uit louter Nederlandstalige voetballers. Het team wordt uiteindelijk gebouwd rondom het oer-Volendamse spitsenduo Robert Mühren en Henk Veerman.

Transfers FC Volendam

FC Volendam nam in de zomer afscheid van de huurlingen Mio Backhaus, Garang Kuol, Zach Booth, Vivaldo Semedo en Axel Guessand. Verder verlieten George Cox (Swindon Town), Damon Mirani (Heracles Almelo), Benaissa Benamar (Raja Casablanca), Brian Plat (Beerschot), Josh Flinkt (Crawley Town), Darius Johnson (Phoenix Rising), Ibrahim El Kadiri (De Graafschap), Joey Antonioli (FC Twente/Heracles Onder 21) en Koen Blommestijn (Westchester ) de club transfervrij. Voor Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) en Walid Ould-Chikh, die was verhuurd aan Roda JC en vertrok naar Eintracht Braunschweig, ontving de club kleine transfersommen. Daarnaast nam de club nog afscheid van Robin Maulun, Oskar Buur, Achraf Douiri, Safouane Karim en Diego Gustavo.

Busby en Kruys moesten zonder al te veel geld een selectie samen stelen die kon strijden om promotie naar het hoogste niveau in Nederland. FC Volendam versterkte zich dan ook vooral met transfervrije spelers. Yannick Leliendal, Alex Plat, Jamie Jacobs, Mawouna Amevor, Aurelio Oehlers, Daniël Beukers, Nordin Bukala, Gladwin Curiel en Daan Steur kwamen allemaal transfervrij over. Gedurende het seizoen kwamen daar ook nog Brandley Kuwas, Elvis Manu (inmiddels alweer vertrokken), Vurnon Anita en Jerson Cabral bij. In de winterstop werd nog Silivnho Esajas overgenomen van ADO Den Haag, die voor een vrijwilligersvergoeding de clubkleuren van FC Volendam komt verdedigen. Vanuit de jeugd werden Caner Demircioglu, Myron Mau-Asam, Luca Blondeau en Khadim Ngom bij de eerste selectie gehaald.

Van dramatische seizoenstart tot ongenaakbare koploper

FC Volendam begon dramatisch aan het seizoen met drie nederlagen in de eerste competitiewedstrijden. De duels tegen De Graafschap (4-3), FC Emmen (0-1) en ADO Den Haag (2-1) gingen alle drie verloren, waardoor de Palingboeren terug te vinden waren op een uiterst teleurstellende negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Saillant detail: in ieder van deze drie wedstrijden moest een speler van FC Volendam het veld verlaten met een rode kaart.

Ondanks de desastreuze start onder trainer Rick Kruys is er van paniek geen sprake bij de Volendammers. In alle geledingen van de club is de sfeer gewoon goed. De kracht van Kruys als peoplemanager betaalt zich dan ook uit voor FC Volendam. "De sfeer binnen de selectie en op de burelen van de club is verrassend goed. Op het trainingsveld is er plezier en binnen de club heerst een cultuur van openheid en respect. Succestrainer Kruys voelt zich niet te groot voor een potje darts met het kantoorpersoneel. Het zijn bouwstenen van een nieuw succes", schetst het Noordhollands Dagblad.

De ommekeer wordt dan ook al snel ingezet. In speelronde vier werd er overtuigend met 4-0 gewonnen van TOP Oss en werd een kleine opmars omhoog ingezet. Kleine opdoffer was de 2-4 nederlaag tegen VVV-Venlo, de oude club van Kruys. De echte sportieve ommekeer volgt vervolgens in Arnhem, waar een 2-1 overwinning wordt geboekt. Het is het begin van een reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag. Beetje bij beetje klimt FC Volendam op de ranglijst. Vlak voor de winterstop wist de club dankzij een gelijkspel op bezoek bij koploper Excelsior de tweede periodetitel te veroveren. In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd een 2-1 overwinning geboekt op De Graafschap, waarmee de koppositie in handen kwam van Kruys en zijn manschappen.

Volendam gaf deze koppositie niet meer uit handen, ondanks het feit dat er even zand in de motor terechtkwam. Op bezoek bij FC Den Bosch (3-0) en in eigen huis tegen ADO Den Haag (1-2) werden twee nederlagen geleden. Het zorgde er niet voor dat de club uit het beroemdste vissersdorp van Nederland van slaag raakte. Tegen FC Emmen, VVV-Venlo, Helmond Sport, TOP Oss, SC Cambuur, Telstar, Jong Ajax en Jong PSV werd er gewonnen, waardoor FC Volendam op promotie- en titelkoers bleef.

Belangrijkste spelers FC Volendam

Promotie naar de Eredivisie is natuurlijk een teamprestatie voor de manschappen van Kruys, toch zijn er enkele dragende krachten die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het succes van FC Volendam van dit seizoen. Zoals topscorer Henk Veerman, assistkoning Bilal Ould-Chikh en uittrappenspecialist Kayne van Oevelen.

Henk Veerman

De ervaren Veerman (34) is de niet alleen de aanvoerder, maar ook de leider van FC Volendam. De 2,01 meter lange Volendammer is dit seizoen een van de de dragende krachten van de ploeg van Kruys. Veerman is met 22 doelpunten en tien assists ook nog eens met kop en schouder de meest waardevolle speler van FC Volendam.

Robert Mühren

Mühren, de aanvalspartner van Veerman was dit seizoen ook flink op dreef voor FC Volendam. De 35-jarige spits was dit seizoen goed voor zeventien doelpunten en zeven assists in 31 wedstrijden. Daarmee heeft de oud-spits van onder meer AZ, Sparta Rotterdam en SC Cambuur een belangrijk aandeel in het succes van de Palingboeren.

Bilal Ould-Chikh

Voor Ould-Chikh werd het seizoen 2023-2024 er eentje om snel te vergeten. In 2024 werd er een zeldzame goedaardige tumor van vijf centimeter in zijn ruggenmerg gevonden. Oorspronkelijk zou de vleugelaanvaller in juli onder het mes gaan, maar er kwam eind mei al een spoedoproep. De kans bestond dat Ould-Chikh nooit meer aan het voetballen zou komen. De 27-jarige linkspoot kwam echter sterker terug dan ooit. Met zeventien assists is de Marokkaanse Nederlander zelfs de assistkoning van FC Volendam. Daarnaast was hij nog viermaal trefzeker.

Xavier Mbuyamba

Mbuyamba is nog altijd pas 23 jaar, maar al wel een van de dragende krachten van FC Volendam. De centrale verdediger kwam in de zomer van 2022 over van de Onder 21-ploeg van Chelsea en speelde inmiddels al 72 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Volendam. Dat hadden er meer kunnen zijn, ware het niet dat Mbuyamba vorig seizoen te maken had met hartproblemen en tot slechts negen wedstrijden kwam. Dit seizoen staat hij samen met Amevor in het hart van de defensie, die slechts 36 tegentreffers kreeg in 33 wedstrijden.

Kayne van Oevelen

De pas 21-jarige Van Oevelen begon het seizoen als bankzitter bij FC Volendam. Barry Lauwers (25 jaar) kreeg namelijk aan het begin van het seizoen de voorkeur als doelman van trainer Rick Kruys. In speelronde negen (tegen Vitesse) kreeg Van Oevelen de kans onder de lat en die greep hij met beide handen aan. De talenvolle doelman heeft verre en gerichte uittrappen, waarmee FC Volendam er een wapen bij heeft gekregen. Bovendien kan de ploeg zich op die manier veel makkelijker onder de druk van tegenstanders uitspelen. In 25 wedstrijden heeft Van Oevelen, die negenmaal zijn goal schoonhield, slechts 21 keer hoeven vissen.

Werk aan de winkel voor Busby en Kruys

Met de promotie naar de Eredivisie zal het opnieuw aankomen op de creativiteit van technisch directeur Busby. Er komt iets meer geld in het laatje door de hogere tv-inkomsten, maar het geld klotst nog altijd niet tegen de plinten. Niet voor niets is de club een crowdfunding getart voor een veld van natuurgras. FC Volendam speelt nog op kunstgras, maar in de Eredivisie is het vanaf komend seizoen verplicht op op echt gras te spelen. Onder meer voormalig Ajax-directeur Edwin van de Sar heeft al een bijdrage geleverd voor de crowdfunding, net als Ajax-clubicoon Sjaak Swart en Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen.

Voor de selectie zal Busby dus gaan werken met een zeer beperkt spelersbudget, dat naar verluidt zo'n drie miljoen euro bedraagt. "Om tot een eredivisiewaardige selectie te komen, laat de club wel een aantal heilige huisjes los. Spelers hoeven niet meer per se Nederlandstalig te zijn. Het huren van spelers is evenmin uitgesloten", aldus het Noordhollands Dagblad. Ongetwijfeld zal Busby op de achtergrond allang bezig zijn met lijntjes uitgooien, maar nu is het eerst tijd voor feestvreugde in Volendam. De 'Heen-en-Weer' kan namelijk alwéér van start na het bereken van (weer) een promotie.