Edwin van der Sar biedt Keuken Kampioen Divisionist de helpende hand

Edwin van de Sar heeft toegezegd om een bijdrage te leveren aan de nieuwe grasmat van FC Volendam. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie heeft momenteel de beste papieren om te promoveren, maar werkt zijn thuiswedstrijden momenteel nog af op kunstgras. Bij promotie naar de Eredivisie is het een vereiste om op kunstgras te spelen.

Vanaf het seizoen 2025-2026 moeten alle Eredivisionisten beschikken over natuurgras of een hybrideveld, dat bleek uit stemming van de clubs uit het Nederlandse betaalde voetbal op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal van 27 mei 2024. Het toeval wil dat er dit seizoen al sprake is van een volledig kunstgrasloze Eredivisie.

FC Volendam speelt dus nog op kunstgras en dit zal, met het oog op de mogelijke promotie, een mat van natuurgras moeten worden. Aangezien de club zelf niet de financiën voorhanden heeft om dit zelf te bekostigen, hebben de oranjehemden een ludieke inzamelingsactie op poten gezet die de club tonnen aan euro's moet opleveren.

"Om zowel het Kras Stadion als het trainingsveld te voorzien van een natuurlijke grasmat is 1,2 miljoen euro nodig”, aldus algemeen directeur Cees Driebergen tegenover De Telegraaf. Het is geld wat de club niet op de rekening heeft staan, waardoor fans kunnen bijdragen aan de nieuwe velden. "Iedere vierkante meter gras kost 150 euro. Met voldoende steun zorgen we er samen voor dat FC Volendam niet alleen competitief blijft, maar ook zijn bestaansrecht behoudt – nu én in de toekomst", klinkt het op een speciale website van de Palingboeren.

Promotie is nog geen feit, maar de actie is al wel opgestart door FC Volendam. "We hebben een app-groep met alle directeuren uit de Keuken Kampioen Divisie en iedereen vindt het een leuke manier om geld in te zamelen”, aldus Driebergen, die zijn collega-directeuren nog niet heeft weten te overtuigen. "De meeste clubs hebben dezelfde geeuwhonger. Rijke clubs bestaan er niet in de KKD.”

Van der Sar biedt helpende hand

Wie wel heeft toegezegd om een meter gras aan te kopen is voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar. "Hij voelt zich daar moreel toe verplicht, omdat hij er medeverantwoordelijk voor is dat alle clubs in de Eredivisie op echt gras moéten spelen. Edwin heeft ook een filmpje opgenomen dat binnenkort op onze social mediakanalen verschijnt", verklapt Driebergen. Ook Johan Derksen heeft al zijn steentje bijgedragen en een stukje gras gekocht voor FC Volendam.

🧡🌱 𝐒𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐤𝐨𝐦𝐬𝐭!



🫵 FC Volendammers: we hebben jullie nodig! Dit is hét moment om samen een metertje gras bij te dragen aan de toekomst van de club.



👉 Koop nu jouw m² via https://t.co/3OI3w217Er#WêiBinneVòlledam pic.twitter.com/Y5ivFKKfMP — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) March 14, 2025 𝐎𝐨𝐤 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐫𝐤𝐬𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐞𝐮𝐧𝐭 𝐅𝐂 𝐕𝐨𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦!🧡

🌱 Hij heeft zijn stukje gras al gekocht… en jij?



🤝 Doe mee, steun FC Volendam en koop jouw eigen stukje gras voor het Kras Stadion.#WêiBinneVòlledam pic.twitter.com/OzhQZSmJC1 — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) March 24, 2025

