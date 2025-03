KNVB komt met supporterskaart: Ajax-fans wijd verspreid over het land

De KNVB heeft een ‘interactieve supporterskaart’ gepubliceerd. Daarmee is te zien welke club de meeste seizoenkaarthouders in een gemeente heeft wonen. Ook is zichtbaar welk percentage seizoenkaarthouders per gemeente voor een bepaalde club is. Met name de verspreiding van seizoenkaarthouders van Ajax valt op.

Op de gekleurde supporterskaart is in elke gemeente goed te zien van welke club de meeste seizoenkaarthouders fan zijn. Alle 34 betaald voetbalorganisaties in Nederland zijn meegenomen in het onderzoek. Logischerwijs kleuren de gemeenten rondom Enschede rood voor FC Twente en bijvoorbeeld groen voor FC Groningen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Jorrel Hato (19) koopt appartement van ruim €1.500.000'

Wijd verspreide Ajax-fans

Toch zijn er ook enkele gemeenten met een opvallende kleur ingevuld. Zo is Urk Feyenoord-rood en is de gemeente Zoeterwoude, gelegen in het Noorden van Zuid-Holland, het domein van Willem II. Het valt vooral op dat seizoenkaarthouders van Ajax domineren in ver uit elkaar liggende gemeenten, zoals de gemeente Hollum op Ameland, of de gemeente Elim in Drenthe. Ook het Overijsselse Slagharen en Kraggenburg uit de Noordoostpolder ‘zijn van’ de Amsterdammers.

Hoogste percentage: Volendam

Niet alleen de verspreiding van seizoenkaarthouders is goed te zien, ook het aantal supporters dat in het bezit is van zo’n seizoenkaart is te lezen. Rotterdam heeft in absolute aantallen de meeste seizoenkaarthouders met in totaal 8.304. Die worden logischerwijs vooral verdeeld over fans van Feyenoord, Sparta Rotterdam en Excelsior. Relatief wordt deze strijd gewonnen door de gemeente Edam-Volendam, waar 7,7% van de bevolking een kaart bezit. Het grootste deel daarvan is uiteraard FC Volendam-supporter. Het hoogste aantal seizoenkaarthouders van één club in een gemeente is Ajax, met 7.375 supporters.

© KNVB

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Samen met PSV strijdt Ajax om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Jade Anna van Vliet, de vriendin van Kenneth Taylor, werd onlangs lastiggevallen bij haar eigen huis. Ze vertelt erover. 🔗