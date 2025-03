Mike Verweij spreekt schande van scheidsrechter Sander van der Eijk na bizarre blunder

Sander van der Eijk heeft zaterdag opnieuw een omstreden rol vertolkt. De scheidsrechter keurde in het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Volendam en SC Cambuur (4-1) een doelpunt goed van Remco Balk, gemaakt met de hand.

Cambuur speelde een verloren wedstrijd op bezoek bij FC Volendam en keek tegen een 4-0 achterstand aan, toen het in de 88ste minuut van de wedstrijd nog een hoekschop mocht nemen. Mark Diemers bracht de bal in de doelmond van FC Volendam, waar Balk het duel aanging met doelman Kayne van Oevelen.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller van SC Cambuur ging bewust met de hand naar de bal en wist net voor Van Oevelen te kruipen, waardoor SC Cambuur een eretreffer noteerde: 4-1. Omdat er in de Keuken Kampioen Divisie geen gebruik wordt gemaakt van de videoscheidsrechter, kon de blunder van Van der Eijk niet gecorrigeerd worden. “Ongelooflijk die Sander van der Eijk. Balk slaat de 4-1 binnen. Maar de scheidsrechter ziet het als enige niet”, spreekt journalist Mike Verweij van De Telegraaf op X schande van het moment.

De arbitrale dwaling van Van der Eijk werd FC Volendam uiteindelijk niet fataal. Het elftal van trainer Rick Kruys trok de overwinning eenvoudig over de streep en is na 31 speelrondes riant koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op nummer twee ADO Den Haag is negen punten en op nummer drie Excelsior liefst elf punten, waardoor promotie naar de Eredivisie FC Volendam nauwelijks meer kan ontgaan.

Van der Eijk voor tweede weekend op rij in opspraak

Het is het tweede weekend op rij waarin scheidsrechter Sander van der Eijk in opspraak raakt. Vorige week gaf de arbiter NEC-middenvelder Lasse Schöne een discutabele rode kaart tegen Go Ahead Eagles. Schöne ging tekeer tegen Van der Eijk, nadat de scheidsrechter de Deense routinier een ogenschijnlijk goedkope gele kaart had gegeven. Zijn reactie leverde Schöne uiteindelijk zijn tweede gele kaart en daarmee rood op.