Eredivisie-sensatie Gibson Yah betaalt prijs voor zijn eigen onstuimigheid

21 december 2025, 19:05   Bijgewerkt: 19:31

Hij was een van de sensaties van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. Gibson Yah maakte in het shirt van FC Volendam indruk met zijn loopvermogen, duelkracht en behendigheid aan de bal. Ondanks al zijn goede optredens, lovende kritieken aan zijn adres, eindigt de eerste seizoenshelft voor hem in mineur.

Amper iemand had van Yah gehoord toen FC Volendam hem deze zomer presenteerde. Het Andere Oranje troefde De Graafschap af in de strijd om de handtekening van de middenvelder van Jong FC Utrecht: "Gibson heeft lengte, duelkracht, snelheid en kan technisch goed uitvoeren. Zowel over de grond als in de lucht", zei technisch directeur Patrick Busby na zijn komst. Het bleek al vroegtijdig een schot in de roos te zijn geweest van de beleidsbepaler.

In de eerste seizoenshelft ontpopte Yah zich tot een van de verrassingen van de Eredivisie. Hij combineerde fysieke kracht met een gigantisch loopvermogen en liet daarnaast ook nog eens zien dat hij over het nodige voetbaltechnische vermogen beschikt. Zijn jeugdopleiding bij Ajax helpt hem duidelijk in het behouden van rust en overzicht in het spel.

Analisten als Rafael van der Vaart en Ruud Gullit zijn lovend. En terecht. Maar toch werden zijn verbeterpunten deze zondagavond tegen Sparta Rotterdam pijnlijk zichtbaar. Yah ging met een gestrekt been in een duel in het strafschopgebied, waardoor Sparta een penalty kreeg. Waar hij de bal wilde wegwerken, leverde hij een cruciale fout die direct gevolgen had. Tobias Lauritsen profiteerde optimaal, en FC Volendam verloor. Zo gaan de Palingboeren als nummer zestien de winterstop in.

Op onderstaande afbeelding is te zien hoe Yah, lomp en onbehouden, met een gestreekt been zijn directe tegenstander Mito schopt:

Het incident laat zien dat Yah soms nog te lomp en onbehouden speelt. Dat is iets wat hem zowel in verdedigend als aanvallend opzicht in de problemen kan brengen. Het eerste halfjaar van Yah op het hoogste niveau van Nederland was fantastisch, maar eindigt nu wel in mineur.

Het is nu aan Yah om in de tweede seizoenshelft beter om te gaan met zijn sterke en lange lichaam. Als hij de druistigheid uit zijn spel krijgt, kan hij zich in de Eredivisie snel verder ontwikkelen met een transfer naar de middenmoot.

