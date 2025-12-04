Rafael van der Vaart is enorm onder de indruk van , zo laat hij weten in een interview met Voetbal International. Volgens de voormalig middenvelder heeft de speler van FC Volendam alles wat in het moderne voetbal nodig is om de absolute top te halen.

Van der Vaart ergert zich enorm aan het hedendaagse voetbal. “Ik ben opgegroeid met: techniek staat bovenaan. Je eerste aanname, die was cruciaal. Dan kwam snelheid, een beetje fysiek”, begint hij. Inmiddels is het allemaal andersom, zo ziet hij. “Als ik een bal over de zijlijn schoot of slecht aannam, dan kreeg je dat meteen te horen van je medespelers, van je trainer. Nu staan ze te klappen als een bal tien meter boven je hoofd vliegt. Als je maar terugrent, dan sta je in de basis.”

Volgens de 109-voudig international heeft ieder team twee spelers nodig die creativiteit brengen. Een goed voorbeeld momenteel vindt hij Arda Güler van Real Madrid. “Die moet echt de nummers 10 gaan redden. Mijn hoop is dat hij de allerbeste ter wereld wordt, zodat iedereen straks weer denkt: Dit soort spelers moeten we opleiden.”

In de Eredivisie lopen er niet genoeg van dat type spelers, zo stelt Van der Vaart. “Luciano Valente vind ik heel goed. Dat is niet te vergelijken met hoe ik speelde. Maar die heeft af en toe een pass dat je denkt: Jeetje, wat goed zeg.” Datzelfde geld volgens hem voor Yah. “Een jongen die velen over het hoofd zien, maar waar de potentie vanaf spat”, looft de analist. “Die heeft echt alles wat je als moderne voetballer nodig hebt om de absolute top te bereiken.”