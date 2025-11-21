Zodra Damián van der Vaart zijn debuut in Ajax 1 maakt, stopt zijn vader Rafael van der Vaart met het analyseren van wedstrijden van de Amsterdamse club en mogelijk zelfs van de hele Eredivisie. Dat zegt Van der Vaart senior althans in een interview met de Volkskrant.

In de rubriek 'Wat zijn dit voor vragen?' krijgt Van der Vaart een aantal dilemma's voorgelegd. De vraag 'Vader of vriend?' verwijst naar Damían, zijn 19-jarige Izoon uit zijn huwelijk met Sylvie Meis, die tegenwoordig zijn wedstrijden speelt voor Jong Ajax. "In het voetbal is het lastig met Damián", zegt Van der Vaart. "k heb hem gevraagd: moet ik je vader zijn of wil je beter worden? Beter worden, zei hij. Dus ben ik hard, ik zeg het als hij slecht speelt. Daar krijg ik weleens commentaar op van Estavana en mijn vader, maar dat betekent niet dat ik niet van hem houd."

Damián trainde al meermaals mee bij de eerste selectie van Ajax en maakte afgelopen zomer, in een oefenduel met het Schotse Hibernian (6-3 winst) zijn officieuze debuut in de hoofdmacht. Rafael gaat direct maatregelen nemen zodra zijn zoon het tot vaste selectiespeler schopt: "Mocht hij in het eerste van Ajax gaan spelen, dan stop ik met het analyseren van Ajax, en misschien wel van de hele Nederlandse competitie. Anders wordt het te ingewikkeld. Ik wil een vader voor hem zijn, maar ook een vriend. Ik wil gewoon alles voor hem zijn."

