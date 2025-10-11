Live voetbal

Van der Vaart: 'Heitinga was al een beetje boos op me, nu vast woedend'

John Heitinga en Rafael van der Vaart
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
11 oktober 2025, 10:06

Rafael van der Vaart ging na zijn actieve voetbalcarrière aan de slag als tv-analist en moet daarom soms ook kritisch zijn op oud-ploeggenoten. Die accepteren dat allemaal, al is John Heitinga in het verleden weleens boos geweest, verklapt Van der Vaart in de podcast Doorzetters.

In het begin ‘was het wel moeilijk’ om kritiek te uiten op vrienden en bekenden. “Nu niet meer”, zegt de 109-voudig international. “Op de een of andere manier accepteren ze het allemaal. Alleen Heitinga was een beetje boos, nadat we hem in zijn eerste periode als trainer van Ajax bekritiseerd hadden. Dus nu is hij waarschijnlijk woedend...", lacht hij. "Hij moet ook niet luisteren, hij moet gewoon zelf zijn ding doen. Maar we kunnen moeilijk zeggen dat Ajax lekker bezig is.”

Van der Vaart hoopt uiteraard dat Heitinga het tij weet te keren. Objectief is hij als analist niet. “Dat kan niet, want ik hoop dat Ajax wint en ik hoop dat ze het goed doen. Het begint ook een beetje sneu te worden. Je hebt toch gevoel bij hem. Ik vind het gewoon jammer dat het zo gaat, maar ja, het is zijn eigen schuld.”

Zelf heeft Van der Vaart niet de ambitie om hoofdtrainer te worden. Hij was assistent-trainer bij Esbjerg fB en 'bijna bij Ajax', onder Maurice Steijn. “Die kon wel wat hulp gebruiken toentertijd. Maar als ik Johnny hoor praten, of Nigel de Jong als technisch directeur... Ik heb nooit de indruk gehad dat ik met professors in het team heb gezeten, maar ze gebruiken woorden waar ze zelf de betekenis niet van weten."

avatar

Van der Vaart moet anderen niet te veel steken onder water geven. Zij kunnen ook niks aan doen als van der Vaart nooit goed genoeg is en ooit zal zijn voor een hoofdtrainerschap.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

