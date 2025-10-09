FCUpdate Extra Tijd: 'Xavi Simons verdient basisplek niet, kritiek op Arne Slot is terecht'

In de nieuwste aflevering van de podast FCUpdate Extra Tijd bespreken presentator Sander Kamphof en brand owner Dominic Mostert de interlandperiode van het Nederlands elftal, de (on)zin van het Ajax-DNA en het besluit van FCUpdate om clickbait vaarwel te zeggen op de homepagina.

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond tegen Malta en zondag tegen Finland. Hoe belangrijk is de interlandperiode richting het WK, wie staat in de spits en waarom speelt Nederland ‘niet altijd als een topland’, zoals Frenkie de Jong zei? Dominic kijkt daarbij bondscoach Ronald Koeman aan. “Met zoveel topspelers tot je beschikking, is het aan de bondscoach om er een goed geheel van te smeden.”

Na de interlandperiode wacht voor Ajax een pittig schema, met wedstrijden tegen AZ, Chelsea, FC Twente, sc Heerenveen, Galatasaray en FC Utrecht. Volgens Dominic is John Heitinga niet de juiste trainer om Ajax door die periode te loodsen. “Ik geloof niet dat hij de ernst van de situatie inziet.” Bij een eventuele zoektocht naar een nieuwe trainer moet Ajax volgens hem geen enkele aandacht schenken aan het ‘Ajax-DNA’.

Een andere trainer die het even moeilijk heeft is Arne Slot. De trainer heeft drie wedstrijden op rij verloren met Liverpool, waarvan twee in de blessuretijd. Pure pech, of mogen er kritische noten worden gekraakt richting Nederlands beste trainer?

Ook wordt gesproken over de Nederlandse vlag, die sinds de moord op de zeventienjarige Lisa vaak wordt getoond in voetbalstadions. SC Cambuur heeft aangegeven de vlag niet meer te willen zien. "Dat vind ik zo'n zwaktebod. Laat de vlag niet kapen", stelt Dominic.

En verder: Hoe kijkt Dominic naar het besluit om clickbait vaarwel te zeggen? Hij geeft een inkijkje in de redenen om met het besluit te stoppen, terwijl Sander onthult hoe bij andere media wordt gereageerd op de koerswijziging.

Bekijk en beluister de volledige podcast hieronder: