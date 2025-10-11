Ten Cate belde PSV 'met bloedend hart' af na keuze voor Ajax: 'Ik vond mezelf onbeschoft'

Henk ten Cate stond op het punt om trainer van PSV te worden, maar koos uiteindelijk toch voor zijn droomclub Ajax. De oud-trainer vertelt in het programma De Geknipte Gast dat hij die keuze 'met bloedend hart' maakte, nadat hij aanvankelijk was benaderd door de top van Philips en PSV.

In de kapsalon van Özcan Akyol blikt de inmiddels zeventigjarige Amsterdammer terug op zijn imposante loopbaan, waarin hij werkte voor clubs als FC Barcelona, Chelsea en Ajax. Als assistent van Frank Rijkaard won hij in 2006 de Champions League met Barça, waarna hij besloot zijn eigen pad te kiezen.

Artikel gaat verder onder video

"Ik kreeg een aanbieding van PSV”, vertelt Ten Cate. "Het bijzondere was dat Jan Timmer, een grootheid in de historie van Philips en PSV, naar Barcelona kwam om mij te bewegen om naar PSV te gaan. Ik voelde me ontzettend vereerd en dacht: waarom eigenlijk niet?” PSV wilde Ten Cate in 2006 als opvolger van Guus Hiddink.

De keuze leek gemaakt, totdat Johan Cruijff lucht kreeg van de situatie. "Toen is er contact geweest met Ajax, die hebben zich vervolgens gemeld. Daar heb ik vervolgens ook een gesprek mee gehad en toen wist ik het eigenlijk niet, ik wist echt niet wat ik moest doen.”

'Met bloedend hart PSV afgebeld'

Uiteindelijk speelde zijn gezin een doorslaggevende rol in het besluit. "Mijn gezin heeft dat eigenlijk voor mij gedaan, zij zeiden: ‘Jij komt uit Amsterdam en het is altijd een droom voor je geweest om Ajax te trainen, dus je moet dat gaan doen’. Toen heb ik uiteindelijk met een bloedend hart PSV afgebeld, omdat ik het eigenlijk een beetje onbeschoft vond.”

Zo werd Ten Cate vanaf het seizoen 2006/07 de hoofdtrainer van Ajax, als permanente opvolger van de ontslagen Danny Blind. Op één doelpunt moest Ajax vervolgens het kampioenschap aan PSV laten. Midden in het seizoen 2007/08 vertrok Ten Cate naar Chelsea.

Tegenwoordig is Ten Cate niet meer actief in het voetbal. Een terugkeer sluit hij uit. "Het is mooi geweest. Ik moet ook uitkijken dat ik geen karikatuur van mezelf word. Ik heb een heel rijke carrière gehad waarin ik in verschillende landen heb gewerkt. Ik heb alleen maar genoten.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!