Ajax start voorbereiding met tennisuitslag tegen Hibernian

Ajax heeft in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen van het Schotse Hibernian FC: 6-3. Vijf van de zes doelpunten van de ploeg van trainer John Heitinga werden al voor rust gemaakt. Heitinga gunde in het besloten oefenduel speeltijd aan een keur aan talentvolle jongelingen, waaronder Damian van der Vaart en Skye Vink.

Heitinga koos in zijn eerste oefenwedstrijd voor een mix van gevestigde namen en jonge talenten. Zo maakte de van Liverpool overgekomen doelman Vítezslav Jaros zijn officieuze debuut namens de Amsterdammers en werd het centrum van de defensie in de eerste helft gevormd door Nick Verschuren en Aaron Bouwman. Verder maakten routiniers als Davy Klaassen, Steven Berghuis en vaste basisspelers als Mika Godts en Brian Brobbey eveneens hun opwachting.

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Liverpool-speler Diogo Jota, die zaterdag in Portugal wordt begraven, ging Ajax voortvarend van start op De Toekomst. Brobbey kreeg al na drie minuten spelen de eerste grote mogelijkheid van de middag. Een voorzet van Oliver Edvardsen van de rechterflank werd door de spits, die vorig seizoen zo moeizaam het net wist te vinden, vol op de lat gekopt. Even later was het alsnog raak, toen Brobbey teruglegde op Berghuis, die op fraaie wijze de 1-0 in de kruising schoot. Amper vijf minuten later tekende diezelfde Berghuis, op aangeven van Godts, ook voor de 2-0. Hibernian deed vervolgens via spits Martin Boyle wat terug, maar daarna nam Ajax het heft weer in handen. Door doelpunten van Godts (twee keer) en de jarige Kian Fitz-Jim, hij blaast zaterdag 22 kaarsjes uit, stond er halverwege al een 5-1 voorsprong voor de Amsterdammers op het bord.

Na rust keerden onder meer Verschuren, Bouwman, Klaassen, Godts, Berghuis en Jaros niet meer terug op het veld. In hun plaatsen gunde Heitinga speelminuten aan onder andere Ahmetcan Kaplan (die in verband wordt gebracht met Galatasaray) en talenten als Rayane Bounida, Sean Steur, Emre Ünüvar en Jan Faberski. Uit een hoekschop van Bounida kopte Kaplan tien minuten na rust de 6-1 tegen de touwen. Hibernian deed daarna via invaller Junior Hoilett opnieuw wat terug, waarop Heitinga nog meer wissels doorvoerde. Zo kwamen ook Damián van der Vaart en Skye Vink - die eerder deze week zijn contract verlengde - in de slotfase nog binnen de lijnen. Faberski en Vink kwamen daarin nog dicht bij een zevende Ajax-goal, maar zagen beiden hoe de lat een treffer in de weg stond. De Schotten troffen echter nog wél een keer doel. Na een hoekschop wist Kieron Bowie Jaros' vervanger Paul Reverson voor de tweede keer te verschalken: 6-3.

