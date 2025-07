Berghuis heeft er zin in en laat zich nadrukkelijk gelden bij Ajax - Hibernian

laat zich nadrukkelijk gelden in de eerste oefenwedstrijd van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 33-jarige routinier was in de eerste twintig minuten van het duel met Hibernian FC betrokken bij drie de treffers van de Amsterdammers.

Ajax-trainer John Heitinga posteert Berghuis in het treffen met de Schotten op het middenveld, dat wordt gecompleteerd door Davy Klaassen en Kian Fitz-Jim. Al na zeven minuten had de oud-speler van onder meer FC Twente en AZ zijn eerste van de middag erin liggen. Berghuis verschalkte de Schotse doelman Jordan Smith na terugleggen van spits Brian Brobbey met fraai schot in de kruising.

Amper vijf minuten later tekende Berghuis op aangeven van Mika Godts ook voor de 2-0 in het voordeel van Ajax. Hibernian deed daarna via spits Martin Boyle nog wel wat terug, maar niet veel later was de marge weer twee. Dit keer fungeerde Berghuis als aangever en was Godts na een prima kapbeweging met een bekeken schot in de korte hoek verantwoordelijk voor de 3-1 in Amsterdams voordeel. Na iets meer dan een halfuur spelen nam Ajax vervolgens snel verder afstand van de Schotten, toen Godts met zijn tweede van de middag en een minuut later Fitz-Jim de stand naar 5-1 tilden, wat op het moment van schrijven ook de tussenstand is.

