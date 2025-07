Ajax - Hibernian op tv: zo kijk je gratis naar de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding

Ajax trapt de voorbereiding op het seizoen 2025/26 vandaag (zaterdag) af met een besloten oefenwedstrijd op De Toekomst tegen het Schotse Hibernian FC. Hoewel publiek dus niet welkom is, kunnen supporters het duel wel op verschillende manieren live zien. Ontdek hier hoe laat Ajax - Hibernian begint en hoe je gratis naar de livestream van het duel kunt kijken.

Hoe laat begint Ajax - Hibernian?

De besloten oefenwedstrijd tussen Ajax en Hibernian begint zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Wordt Ajax- Hibernian live uitgezonden?

Ja! Ajax zendt het oefenduel met de Schotten via verschillende kanalen uit. De livestream van de wedstrijd tegen Hibernian is te bekijken via de clubsite, het YouTube-kanaal van de Amsterdammers én via de Ajax App. Vanwege de rechten kan de wedstrijd enkel in Schotland níet bekeken worden via deze kanalen, zo meldt Ajax.

Tegen welke clubs oefent Ajax deze zomer nog meer?

Ajax speelt volgende week zaterdag (12 juli) de tweede oefenwedstrijd van deze voorbereiding, waarin het Deense Aarhus de tegenstander is. Daarna neemt de ploeg van trainer John Heitinga het nog op tegen PAOK Saloniki, KV Mechelen, Celtic, Como óf Al-Ahli en wordt de oefencampage een week voor de start van de Eredivisie afgesloten met een thuisduel tegen AS Monaco. Het volledige programma van de voorbereiding van Ajax én de andere zeventien Eredivisie-clubs zie je in dit overzicht.

Back at it. First matchday of 25/26!



⚪️ Ajax - @HibernianFC

🔴 13:00 hrs

⚪️ Watch live in the Ajax App#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) July 5, 2025

