Ajax voert historische ingreep door

Ajax heeft het clublogo officieel aangepast. Op de uitingen van de club, bijvoorbeeld op sociale media, is het 'oude' logo weer in ere hersteld. Daarmee komt een langgekoesterde wens van veel supporters uit.

Ajax maakte in november vorig jaar bekend dat het klassieke logo na 35 jaar weer terugkeert. Dat logo was in gebruik van 1928 tot 1990. "We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert", zei algemeen directeur Menno Geelen daar toen over. Ajax droeg op 18 mei, in de afsluitende competitiewedstrijd tegen FC Twente, al het shirt voor het nieuwe seizoen, met daarop ook het klassieke logo.

Het 125-jarig bestaan van de club was een 'perfect moment' om de verandering door te voeren, zei Geelen, die aangaf dat de terugkeer naar het oude logo symboliseert hoezeer Ajax de eigen 'voetbalfilosofie' en 'kernwaarden' wil waarborgen. "Het is tegelijkertijd zowel een eerbetoon aan ons rijke verleden, als een inspiratiebron voor de toekomst. Een toekomst die leunt op alles wat wij zo mooi vinden aan onze club."

Historie van Ajax-logo's

In 1900, toen de club werd opgericht, bestond het embleem van Ajax enkel uit een tekening van een Ajax-speler. Na de promotie naar de hoogste divisie in 1911 werd het logo iets aangepast om beter aan te sluiten bij de nieuwe tenues van de club.

In 1928 werd een nieuw clublogo geïntroduceerd met het hoofd van de Griekse held Ajax. In 1990 volgde opnieuw een verandering: het logo werd een abstracte versie van zijn voorganger. Het logo toonde nog steeds het portret van Ajax, maar dan getekend met slechts 11 lijnen – als symbool voor de 11 spelers van een voetbalteam. Nu is dus gekozen voor een terugkeer naar het logo dat tussen 1928 en 1990 werd gebruikt.

