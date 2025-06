'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht'

Ajax en PSV zouden wel oren hebben naar de diensten van . Dat meldt het Franse Foot Mercato. Er is echter ook concurrentie vanuit het buitenland voor de aanvaller van FC Utrecht.

Cathline werd afgelopen seizoen gehuurd door FC Utrecht van het Franse FC Lorient, met een optie tot koop. In de Domstad kende de buitenspeler een prima jaar met zes doelpunten en vijf assists in 25 Eredivisie-wedstrijden. De 22-jarige Fransman had dus een zeer belangrijk aandeel in de vierde plaats van FC Utrecht, waarmee een plek in de tweede voorronde van de Europa League werd behaald.

Afgelopen april besloot FC Utrecht om gebruik te maken van de optie tot koop, die naar verluidt 2,8 miljoen euro bedroeg. Alleen het is nog maar de vraag of trainer Ron Jans komend seizoen gebruik kan maken van de diensten van de Franse rechtspoot. "Volgens onze informatie zitten Ajax en PSV hem op de hielen", schrijft Foot Mercato.

Het Franse medium schetst dat FC Utrecht bereid is om Cathline komende zomer voor een 'redelijke prijs' te laten gaan. Om welke transfersom het dan zou gaan, is niet bekend. Naast Ajax en PSV zouden er ook Duitse, Engelse en Franse club zijn die de situatie van Cathline 'nauwlettend in de gaten houden'.

