Nieuwe club Toornstra bekend: ‘Heel blij dat hij voor ons heeft gekozen’

is vanaf komend seizoen speler van Sparta Rotterdam. Dat heeft zijn nieuwe club bekendgemaakt. De middenvelder, die in de belangstelling stond van meerdere clubs, komt transfervrij over van FC Utrecht.

Toornstra begon zijn carrière bij ADO Den Haag en maakte in 2013 de overstap naar FC Utrecht. Een jaar later volgde de transfer naar Feyenoord, waarvoor hij verreweg de meeste wedstrijden speelde. Na acht jaar, waarin hij beslag legde op twee Johan Cruijff-schalen, twee KNVB-Bekers en één landskampioenschap, keerde Toornstra terug bij Utrecht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij Utrecht ‘Nu is hij te duur’

Drie jaar na zijn terugkeer bij Utrecht vertrekt de routinier transfervrij. In eerste instantie werd door Voetbal International gemeld dat Toornstra in gesprek was met NAC Breda, al zouden ook andere clubs interesse hebben gehad. Later kwam daar ook Sparta Rotterdam bij.

Inmiddels heeft Toornstra voor twee seizoenen getekend in Rotterdam. Technisch directeur Gerard Nijkamp is op de clubwebsite enthousiast over de komst van de 36-jarige speler met meer dan 400 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam: “Zijn mentaliteit past perfect bij Sparta: hard werken, verantwoordelijkheid nemen en nooit opgeven. We zijn dan ook heel blij dat hij, ondanks interesse van andere clubs, voor ons heeft gekozen.”

📝 Contractnieuws

Jens Toornstra tekent een tweejarig contract bij Sparta Rotterdam! 💪

Welkom, Jens! 🔴⚪🔴⚪ #SpartaRotterdam #WelkomJenshttps://t.co/bsOSXZI8fO — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) June 16, 2025

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 ‘Dortmund om tafel met Utrecht over oplossing voor Haller’ 🔗

👉 'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'🔗

👉 FC Utrecht troeft grote clubs af en haalt Bayern-talent naar Nederland 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn Utrecht: ‘Nu is hij te duur’ 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗