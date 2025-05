‘Dortmund om tafel met Utrecht over oplossing voor Haller’

heeft geen toekomst meer bij Borussia Dortmund, weet het Duitse Sky. De spits, die op huurbasis voor FC Utrecht speelt, heeft nog een contract voor een seizoen, maar zal dit niet gaan uitdienen. Die Borussen proberen nu met de Domstedelingen tot een oplossing te komen.

Utrecht stuntte afgelopen winter op de transfermarkt door Haller terug te halen naar de Eredivisie. Met de Ivoriaan in de gelederen wist de ploeg van Ron Jans de goede eerste seizoenshelft een vervolg te geven, waarmee de vierde plaats in de Eredivisie werd vastgesteld. De Domstedelingen gaan daarmee de voorrondes van de Europa League in. In zijn tweede periode in Utrecht kwam Haller tot achttien duels in alle competities. Daarin was hij zes keer trefzeker en leverde hij een assist.

Artikel gaat verder onder video

Normaal gesproken keert de Ivoriaanse spits deze zomer weer terug bij Borussia Dortmund, maar volgens Sky zijn ze hem daar liever kwijt dan rijk. Haller heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in het Signal Iduna Park, maar BVB wil hem deze zomer al van de hand doen. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met zijn salaris, wat volgens Sky neerkomt op zo’n negen miljoen euro per jaar.

Dortmund wil oplossing vinden met Utrecht, ook andere opties

Bij FC Utrecht zou men wel langer verder willen met Haller, dus is Dortmund van plan om snel tot een oplossing te komen met de nummer vier van Nederland. Een nieuwe verhuurperiode lijkt er echter niet in te zitten; de Duitsers willen hem namelijk definitief van de hand doen. Of Utrecht de aanvaller het salaris kan bieden wat hij graag wil verdienen, valt nog te bezien. Na zijn tweede seizoenshelft in de Eredivisie zijn ook ploegen buiten Nederland in de markt voor Haller.

