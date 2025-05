'Utrecht troeft Twente af: mondeling akkoord met oude bekende'

FC Utrecht heeft een mondeling akkoord bereikt met PEC Zwolle-middenvelder , zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. Van den Berg beschikt over een aflopend contract en stond eveneens in de belangstelling van FC Twente en een aantal buitenlandse clubs, maar geeft de voorkeur aan een terugkeer op het oude nest.

Van den Berg (25) stond tussen 2019 en 2022 al onder contract bij FC Utrecht, maar kwam in die periode niet verder dan twee wedstrijden in het eerste elftal. De tweede helft van zijn (voorlopig) laatste seizoen in de Domstad bracht hij op huurbasis door bij Roda JC, waarna de middenvelder in de zomer definitief vertrok naar PEC Zwolle. Daar groeide Van den Berg uit tot een gewaardeerde kracht, die dit seizoen goed was voor vier doelpunten en twee assists in de Eredivisie.

Komende zomer loopt het contract van Van den Berg in Zwolle af, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Al eerder was duidelijk dat Utrecht hem graag terug zou halen, maar ook FC Twente zat op het vinkentouw. De Tukkers voerden volgens Boualin zelfs daadwerkelijk gesprekken met Van den Berg, daarnaast zou ook vanuit Oostenrijk (Sturm Graz) en Duitsland (Schalke 04) belangstelling zijn getoond. "Zijn voorkeur ging uiteindelijk naar FC Utrecht", weet Boualin echter te melden.

Van den Berg eerste zomeraanwinst Utrecht

Nu Utrecht en Van den Berg er mondeling uit zijn, staat alleen de medische keuring zijn transfer nog in de weg. Mits die geen problemen oplevert, dan zal de middenvelder een meerjarig contract gaan ondertekenen, zo meldt Boualin. Van den Berg lijkt daarmee de eerste zomeraanwinst voor FC Utrecht te gaan worden. De geboren Brabander mag zich tevens opmaken voor zijn Europese debuut: FC Utrecht is immers al zeker van deelname aan Europees voetbal. De club bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie, die recht geeft op een startbewijs voor de competitiefase van de Europa League. Het gat met de derde plaats van Feyenoord - goed voor voorronde Champions League - bedraagt met nog drie speelronden te gaan nog drie punten.

