Haller adviseert bekritiseerde Brobbey na forse afstraffing Ajax in Utrecht

was zondagmiddag met FC Utrecht met maar liefst 4-0 te sterk voor zijn vroegere werkgever Ajax. De Ivoriaanse spits tekende hoogstpersoonlijk voor de 1-0 en gaat na afloop van het duel in gesprek met Voetbal International in op de kritiek die zijn voormalige ploeggenoot de afgelopen tijd over zich heen heeft gekregen.

Brobbey is bezig aan een zeer moeizaam seizoen. De 23-jarige spits kwam in de Eredivisie in 27 wedstrijden nog maar vier keer tot scoren en oogst met dat schamele aantal veel kritiek. Zo noemde Kenneth Perez het optreden van Brobbey tegen Willem II (1-2 winst) van vorige week nog 'niet om aan te gluren'. Zondag kreeg Brobbey het ook in Stadion Galgenwaard weer niet voor elkaar om te scoren, in tegenstelling tot Haller. De 30-jarige Ivoriaan, die tussen januari 2021 en juli 2022 onder contract stond bij Ajax, tekende in de eerste helft op aangeven van Siebe Horemans voor de 1-0.

Na rust prikte FC Utrecht er nog eens drie goals bij, waardoor koploper Ajax op een forse nederlaag werd getrakteerd. Na afloop van het duel vraagt VI-verslaggever Kalum van Oudheuden aan Haller hoe hij naar de situatie van Brobbey kijkt. "Zelfs als je 25 keer scoort, zul je kritiek krijgen", weet de spits uit ervaring. "Het enige wat je eraan kunt doen is er niet aan denken. Dat is heel moeilijk, dit raakt je niet alleen als voetballer, maar óók als mens", aldus Haller.

"Het enige wat ik kan doen is hem succes wensen", vervolgt de spits. "Het is prachtig om de spits van Ajax te zijn, maar je moeten dealen met het moeilijke gedeelte en de kritiek." Haller gunt het zijn voormalige ploeggenoot van harte dat hij het tij snel weet te keren en komt met een vaderlijk advies: "Ik hoop voor hem dat hij het beter gaat doen. Ik weet dat de twijfel in zo'n periode snel kan toeslaan, maar dit is het beste moment om hard aan het werk te gaan en aan jezelf te denken."

