Perez vernietigt Ajax-speler: ‘Niet om aan te gluren, irritant! Het is gênant’

wordt zondag na het uitduel van Ajax bij Willem II (1-2) hard aangepakt in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. Analisten Kenneth Perez en Marciano Vink hebben geen goed over voor de spits van Ajax.

Brobbey kreeg bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Willem II opnieuw het vertrouwen van hoofdtrainer Francesco Farioli. De Oranje-international kon echter geen potten breken en werd na een uur voetballen bij ee 1-0 achterstand naar de kant gehaald, ten faveure van Wout Weghorst. Laatstgenoemde had vervolgens een groot aandeel in de ommekeer van Ajax.

Weghorst stond een kwartier voor tijd met het slim doortikken van de bal op Steven Berghuis aan de basis van de gelijkmaker van Oliver Edvardsen. Vier minuten later maakte hij zelf de winnende treffer, op aangeven van Kian Fitz-Jim. “Weghorst zorgde ervoor dat er weer vanuit de spits gespeeld kon worden en doorbewogen kon worden. Dat lukte Brobbey niet”, stelt Perez.

Volgens Perez was Brobbey tegen Willem II ‘zó matig in alles’ “Of hij viel weer voor de tienduizendste keer, of hij wilde toch weer het duel aangaan met de verdediger…”, verzucht de Deense analist en oud-voetballer.

Eén moment van Brobbey zorgt in het bijzonder voor grote ergernis bij de analisten van ESPN: voorafgaand aan de openingstreffer van Willem II claimde de spits van Ajax tevergeefs een overtreding van directe tegenstander Tommy St. Jago. Brobbey meldde zich woedend bij scheidsrechter Marc Nagtegaal, maar die wilde niets weten van een overtreding en keurde het doelpunt van Willem II goed.

Vink vindt dat Brobbey voorspelbaar wordt voor zijn tegenstanders. “Dat is het manco van Brobbey: tegenstanders gaan zich instellen op dat hangen van hem.” Perez reageert fel: “Och man, het is niet om aan te gluren. Het is echt irritant om naar te kijken.”

“Elke keer komt er een discussie met de scheidsrechter…”, haakt Vink weer in. Hij vervolgt: “Hij komt in een situatie dat hij meer aan het discussiëren is, dan aan het voetballen. Het gaat van kwaad tot erger, want er gaan dan meer dingen mis. Je haalt jezelf door dat gehang uit de wedstrijd.”

Perez vindt het geklaag van Brobbey bij scheidsrechters ‘een beetje gênant worden’. “Het moet toch een keer je eer te na zijn om elke keer bij de scheidsrechter te gaan piepen? Hij ligt op de grond, slaat op de grond… Het begint een beetje gênant te worden.”

“Ik weet wel dat hij straks kampioen is, maar hij heeft een dramatisch seizoen achter de rug”, is Perez hard voor Brobbey. “Vier goals als de nummer negen van Ajax, die steeds mag beginnen en minimaal zestig minuten mag spelen! Hij moet toch een keer zeggen: ik ben fysiek zo sterk, ik laat me niet zomaar vallen. Als hij niet meer functioneert als kapstok, dan blijft er barweinig over van hem. Echt barweinig!”

