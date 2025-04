Wat riep Nagtegaal tegen Brobbey? Liplezers speculeren op social media

was boos na het openingsdoelpunt van Willem II tegen Ajax. De spits van Ajax was van mening dat er een overtreding op hem werd begaan, kort voordat Emilio Kehrer de 1-0 maakte. Scheidsrechter Marc Nagtegaal ging daar niet in mee.

Na de 1-0 van Willem II ontstond direct een discussie tussen Nagtegaal en Brobbey. Vermoedelijk was Brobbey boos omdat hij kort voor het doelpunt naar het gras werd getrokken door St. Jago. Daar floot Nagtegaal niet voor. Ook videoscheidsrechter Jeroen Manschot zag geen reden om het doelpunt af te keuren.

Artikel gaat verder onder video

Ajax won de wedstrijd uiteindelijk met 1-2. Toch klinkt op sociale media nog een discussie over wat Nagtegaal gezegd zou hebben tijdens het gesprek met Brobbey. Een gebruiker op X stelt op basis van de mondbewegingen dat Nagtegaal gescholden zou hebben, maar dat is geenszins met zekerheid te zeggen. Wel is te zien dat Nagtegaal iets roept en zich dan omdraait.

