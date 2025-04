'Kans is groot dat Ajax twee basisspelers met 'oud' contract gaat verkopen'

De kans is groot dat Ajax aan het einde van het seizoen zowel als gaat verkopen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Technisch directeur Alex Kroes is druk doende de salarishuishouding op orde te krijgen, de twee basisspelers uit het elftal van trainer Francesco Farioli zouden daar met hun contract volgens de 'oude' constructie niet meer in passen.

Ajax is druk doende om te bezuinigen. Zo is er de afgelopen periode flink in het personeelsbestand gesneden - zo'n vijftig medewerkers zijn vertrokken. Tien van hen kregen te maken met een gedwongen ontslag, schrijft bovengenoemde krant. In andere gevallen zijn tijdelijke contracten niet verlengd of wordt ervoor gekozen om geen vervanger te halen voor medewerkers die met pensioen gaan of elders een baan vinden.

Hoewel Ajax komend seizoen na een absentie van twee jaar terug lijkt te gaan keren in de uiterst lucratieve Champions League, wil de club die inkomsten in de toekomst niet meer structureel opnemen in de begroting. Dat leidt ertoe dat de club zich 'bescheidener opstelt op de transfermarkt' dat dat Ajax 'nooit meer 31 miljoen euro voor een speler neer zal tellen', zoals in de zomer van 2022 bij de komst van Steven Bergwijn gebeurde.

Daarnaast zet Ajax bij het verlengen van de contracten van huidige spelers in op een constructie waarbij het salaris 'meegroeit met het Europese niveau en de inkomsten die Ajax daaruit tegemoet kan zien'. Dat is Kroes in de gevallen van Brobbey en Taylor, die beiden vastliggen tot medio 2027, (nog) niet gelukt. "Zij zijn nog in het bezit van de vaste, oude constructie", schrijft het AD. "De kans is groot dat de club hen zal verkopen. Ook omdat Kroes wil vermijden dat spelers in de laatste twee jaar van hun dienstverband komen en zijn onderhandelingspositie wordt verzwakt."

