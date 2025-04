Ajax stuurt werknemers e-mail: noodzakelijke operatie is afgerond

Doordat Ajax twee jaar op rij Champions League-voetbal misliep, daardoor een streep moest zetten door vele miljoenen euro’s én er op de transfermarkt een potje van maakte, heeft de club een ‘noodzakelijke bezuinigingsoperatie’ moeten uitvoeren onder het kantoorpersoneel. Die operatie is nu afgerond, zo schrijft Mike Verweij. Volgens de verslaggever van De Telegraaf kregen de medewerkers van Ajax dat in een e-mail van de directie te lezen.

Ajax heeft een aantal dramatische jaren achter de rug. De Amsterdammers kroonden zich in 2022 nog tot kampioen van Nederland en plaatsten zich daardoor voor het hoofdtoernooi van de Champions League, maar na de zomer van dat jaar ging het van kwaad tot erger. De slechte resultaten in de Eredivisie leidden ertoe dat de club voor het eerst sinds 2018 niet in de Champions League zou uitkomen. De hoofdstedelingen liepen daarvoor vele miljoenen euro’s mis. Doordat de club onder het bewind van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat nog wel investeerde alsof er Champions League voetbal werd gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, heeft Ajax financieel een flinke jas uit moeten doen.

Van de week analyseerde Voetbal International dat Ajax het grootste financiële verlies in het 125-jarige bestaan dreigt te gaan leiden. Tenzij er in de eerste weken van de zomerse transferperiode nog flink verkocht wordt, eindigden de Amsterdammers ‘tientallen miljoenen in het rood’, zo schreef het magazine. Dat zijn geen fijne berichten voor de beleidsmakers in Amsterdam, maar volgens De Telegraaf komt de huidige koploper van de Eredivisie desalniettemin ‘langzaam weer in rustig vaarwater’. “Niet alleen vanwege de uitstekende resultaten onder Francesco Farioli, die tot de 37e landstitel lijken te leiden, maar ook door een einde aan de onzekerheid onder het kantoorpersoneel. De noodzakelijke bezuinigingsoperatie om de Champions League-jas definitief te verruilen voor een Europa League-colbert is afgerond, zo kregen de werknemers in een e-mail van de directie te lezen”, zo schrijft Verweij woensdagavond.

LEES OOK: Onzekerheid bij Ajax leidt tot zorgen en 'zelfkwelling': 'Ik merk dat ik al een beetje afscheid neem'

Volgens Verweij zijn er tijdens de ‘herstructurering’ - ‘zoals het snoeien in het personeelsbestand intern werd genoemd’ - bijna zestig fulltime banen verloren gegaan. “Die zijn ongeveer eerlijk verdeeld over de Johan Cruijff ArenA en De Toekomst, waarbij aangetekend dat ‘de techniek’, bestaand uit trainers en andere stafleden, grotendeels gespaard is gebleven. Ajax houdt ruim vijfhonderd werknemers, inclusief de (jeugd)spelers en speelsters, over. Door het afkopen van contracten en het enkele maanden doorbetalen van salaris kost de ingreep de club het eerste jaar geld. In de jaren daarna moet de bezuinigingsoperatie Ajax jaarlijks een besparing van een kleine vijf miljoen euro opleveren”, zo klinkt het.

