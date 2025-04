Koerswijziging Ajax werpt vruchten af: 'Beuker en Kroes krijgen stuurloos schip weer aan het varen'

Als gevolg van de bezuinigingen die Ajax de afgelopen tijd heeft moeten doorvoeren, worden er niet langer 'vette' contracten uitgedeeld aan talentvolle jeugdspelers. In tegenstelling tot vorig jaar lukt het de club nu echter wél om spelers als , Sean Steur en langer aan zich te binden, Voetbal International legt uit hoe de koerswijziging gestalte heeft gekregen.

Ajax zag afgelopen zomer hoe Gabriel Misehouy en Silvano Vos de club verlieten om aan de slag te gaan bij respectievelijk Girona FC en AC Milan. Dat het duo in Spanje en Italië meer kon gaan verdienen dan in Amsterdam, was een belangrijke reden om de stap te zetten. "De tijden waarin jeugdspelers die nog alles moeten bewijzen bij Ajax zomaar een lucratief contract kregen, zijn voorbij. Het past bij de grote bezuinigingsoperatie die Ajax noodgedwongen door de hele club heeft doorgevoerd", schrijft VI-verslaggever Tim van Duijn. "Ajax wil weer baas in eigen huis zijn en die aanpak begint inmiddels ook positieve signalen af te geven."

Om de tering naar de nering te zetten zet Ajax in op een 'herinrichting' van het salarishuis, waarbij de grote onderlinge verschillen in salaris tussen jeugdspelers omlaag moeten. "Een treffend voorbeeld daarvan is het vertrek van Gabriel Misehouy en de situatie van Amourricho van Axel Dongen, die vanwege aanhoudend blessureleed amper heeft gespeeld. Van Axel Dongen heeft een lucratief contract en dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij andere spelers. Misehouy, tevens zijn beste vriend, verdiende beduidend minder en na een ellenlange strijd over een nieuw contract besloot hij Ajax te verlaten voor Girona", legt Van Duijn uit.

Aan de contractverlenging van Bounida (19) ging een lang en moeizaam proces vooraf. Het Belgische talent had aanvankelijk (te) gortige salariseisen, maar na gesprekken met onder meer technisch directeur Alex Kroes, directeur voetbal Marijn Beuker, Head of Recruitment Kelvin de Lang en Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld ging hij tóch akkoord met het voorstel van Ajax. "Sinds anderhalf jaar stopt Ajax meer tijd in gesprekken met spelers, ouders en zaakwaarnemers over hun sportieve toekomst. Die gesprekken, vaak geleid door Beuker en Westerveld, zijn voor veel families aanleiding om het ontwikkeltraject bij Ajax serieus te nemen. Ook Bounida liet zich overtuigen: hij tekende tot 2028 bij", schrijft Van Duijn.

Ook de zaakwaarnemer van Godts, Niels De Jonck, complimenteert de clubleiding van Ajax. De Belgische buitenspeler tekende in november 2024 bij tot medio 2029. "Jonge spelers laten opgroeien met veel geld en grote auto’s gaat ze niet beter maken", zegt De Jonck. "Ajax wil hunger in paradise creëren, gebaseerd op het succes dat Jamaica boekte met hun sprinters en Tsjechië met hun tennissers. Ik denk dat het duidelijk is de leiding een heel duidelijke koers heeft ingezet. Een koers die staat voor ontwikkelen en uitdagen van talent dat uiteindelijk klaar moet zijn voor de top. Er was even een stuurloos schip, maar ik denk dat Marijn Beuker en Alex Kroes het schip snel terug aan het varen hebben gekregen", aldus de belangenbehartiger.

