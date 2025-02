Ajax komt met goed nieuws voor fans en bevestigt langverwachte contractverlenging

Ajax heeft definitief weten te behouden, dat bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. Het achttienjarige talent zette zaterdag aan het eind van de middag zijn handtekening onder een contract tot medio 2028, met daarbij de optie voor nog een seizoen.

De toekomst van Bounida was de afgelopen weken onderwerp van gesprek. De Belg staat te boek als groot talent en liet in het shirt van Jong Ajax al zien waarom (vijf doelpunten en één assist in acht wedstrijden), maar het was de grote vraag of hij zijn kunsten ook in de hoofdmacht zou gaan vertonen. De onderhandelingen over een nieuw contract verliepen in eerste instantie erg moeizaam en ESPN meldde vorige maand zelfs dat Bounida op weg naar de uitgang was.

Ajax is namelijk bezig om het salarishuis te herstructureren en kon Bounida derhalve geen verbeterde aanbieding doen. In eerste instantie viel dit niet in goede aarde bij de entourage van de Belgisch jeugdinternational. Beide partijen gingen recentelijk toch weer om tafel, waarna er deze week op hoofdlijnen een akkoord werd bereikt. Bounida gaat qua salaris inleveren, maar wilde graag bij Ajax blijven.

Nu Bounida zijn contract heeft verlengd bij Ajax houden de Amsterdammers hebben voorlopig uit handen van diverse clubs. Zo wist Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf te melden dat onder meer Benfica en andere grote Europese clubs hoopten om het achttienjarige toptalent transfervrij in te lijven komende zomer.

Bounida staat symbool voor de visie van Ajax op talent

Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, is blij dat Bounida zijn contract bij de Amsterdammers heeft verlengd. "De gesprekken hebben even geduurd, maar we zijn zeer tevreden dat Rayane gelooft in het sportieve plan dat we met elkaar hebben besproken en dat de overeenkomst past binnen de nieuwe realiteit van Ajax."

Beuker looft de voetballende kwaliteiten van de rechtspoot. "Rayane is met zijn fijne techniek, handelingen in de kleine ruimte en tweebenigheid een lust voor het oog. Met zijn spelintelligentie, creativiteit en slimme positionering staat hij symbool voor onze visie op talent. Rayane had in het begin een lastige periode in Amsterdam, waarin hij geduldig moest zijn en hard heeft moeten werken. De laatste maanden heeft hij wederom fantastische stappen gezet, die hem van Ajax O19 naar Jong Ajax en Ajax 1 hebben gebracht. We kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling bij Ajax.''

Musampa lyrisch over Bounida

Kiki Musumpa, die als assistent-trainer van Ajax Onder 19 nauw samenwerkt met Bounida, vindt de jongeling 'exceptioneel'. "Hij heeft eigenlijk al het voetbalvermogen dat je wilt zien. Hij is vast aan de bal, passeert heel makkelijk, is tweebenig, weet zich met zijn techniek uit de kleine ruimtes te spelen én heeft een traptechniek waar je u tegen zegt. Ik vind het echt een uitzonderlijk talent”

