Van der Gijp vraagt zich af waarom Farioli 'absolute wereldtopper' niet opstelt

René van der Gijp snapt niet dat vooralsnog geen speeltijd krijgt in het eerste van Ajax. De oud-voetballer en analist heeft begrepen dat de Belgisch-Marokkaanse middenvelder een absolute wereldtopper is. Als het aan Gijp ligt, dan zou Bounida al minuten in de ploeg van trainer Francesco Farioli hebben gemaakt.

Bij Vandaag Inside worden de prestaties van de Nederlandse clubs in Europees verband uitgelicht, waarbij gast Hélène Hendriks diep onder de indruk is van Jorthy Mokio. De zestienjarige verdediger was tegen Union Sint-Gillis voor het eerst trefzeker in het shirt van Ajax. "Zijn fysiek is niet normaal. Hij wordt over twee weken zeventien. Hij is links en scoort met rechts. Als je de beelden terugkijkt dan denk je: dit is ongelofelijk voor een jongen van zestien jaar."

Van der Gijp haalt vervolgens Rayane Bounida, een ander Belgisch talent van Ajax, aan. "Nou zeggen ze over die andere jongen van achttien dat dat een absolute wereldtopper is. Waarom voetbalt die niet al dan? Achttien? Die kan je dan toch ook wel laten voetballen. Gerald Vanenburg was zestien of zeventien."

Bounida 'hot topic' bij Ajax

Bounida hield de gemoederen bij Ajax flink bezig de afgelopen weken. De achttienjarige middenvelder, die in de zomer van 2022 werd overgenomen van Anderlecht, beschikt over een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA en het leek er niet op dat de jongeling deze zou gaan verlengen.

In eerste instantie leek het gat tussen vraag en aanbod te groot, maar beide partijen zijn elkaar genaderd. Inmiddels heeft Ajax Bounida een sportief plan voorgeschoteld waar hij wel oren naar heeft. De partijen hebben een mondelinge overeenkomst bereikt over een driejarig contract, met de optie voor nog een jaar.

