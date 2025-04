Heerlijk interview gezien van Eredivisie-speler: 'Noa Lang, zo kan het dus ook!'

wordt niet geroemd om zijn gedrag of antwoorden tijdens interviews. De PSV'er laat vaak duidelijk blijken dat hij geen zin heeft in een dergelijk gesprek. Bij Ajax-speler is dat wel anders. De jonge spits mocht tegen NAC Breda (3-1 winst) zijn Eredivisie-debuut maken en kwam na afloop heel goed over toen hij journalisten te woord moest staan.

De statistieken van Konadu in de Keuken Kampioen Divisie mogen dit seizoen niet denderend zijn, maar de 18-jarige aanvaller krijgt nu wel het vertrouwen van Francesco Farioli. Tijdens de befaamde 4-1 verliespartij tegen en bij Eintracht Frankfurt stond hij al in de basis en afgelopen weekend was dat voor het eerst het geval in de Eredivisie. Hij hielp in de eerste minuten een grote kans om zeep, maar herstelde zich uiteindelijk voortreffelijk. Zijn werklust leverde Ajax een penalty op, waarna hij ook de assist voor de 2-1 van Steven Berghuis op zijn naam kreeg.

Maar Konadu blonk niet alleen op het veld uit, ook voor zijn optreden na het laatste fluitsignaal kreeg hij de nodige complimenten. Zijn houding en antwoorden tegenover journalist waren positief, uitgebreid en met zelfverzekerdheid en ambitie. Dat is veel mensen opgevallen. Rob Jansen begint er tijdens KieftJansenEgmondGijp over. "De interviews van Noa Lang zijn redelijk irritant. Die nieuwe jongen van Ajax (Konadu, red.) gaf een heel leuk interview."

© ESPN

LEES OOK: Konadu is niet bang voor zijn ploeggenoten: 'Ze mogen me daarmee plagen, gebeurt iedereen wel'

Jansen heeft veel complimenten over voor de jonge Ajacied, wiens interview met ESPN hier terug te zien is. "Het was heel fris, heel open. Hij kijkt goed in de camera, geeft leuke antwoorden. Ik hoorde iedereen zeggen: 'Goh, wat een leuk interview'. Leuke jonge knul, niks mis mee." Vervolgens komt de spelersmakelaar weer even terug bij Lang. "Zo kan het dus ook. In plaats van die hele act en dat neerbuigende gedrag."

