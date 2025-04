Konadu is niet bang voor zijn ploeggenoten: 'Ze mogen me daarmee plagen, gebeurt iedereen wel'

maakte zondagmiddag zijn basisdebuut in de Eredivisie voor Ajax, in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen NAC Breda. Het was een mooie eerste wedstrijd in de basis voor de achttienjarige spits, die een assist afleverde en een penalty mee kreeg. Wel begon het debuut ‘stroef’, met een kolderiek moment in de vierde minuut.

ESPN-verslaggever Cristian Willaert treft een Konadu met een big smile voor zijn camera. De geboren Amsterdammer vertelt over zijn ervaringen na zijn eerste basisplaats in de Eredivisie: “Het begin ging een beetje stroef, maar ik denk dat ik me goed heb herpakt. Het gaat om vallen en opstaan, en ik sta goed op. Goed gedaan, denk ik.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-supporters reageren veelzeggend na de 3-1, maar Jade Anna doet (nog) niet mee

Willaert begint over een klunzig moment van de spits de vierde minuut van de wedstrijd. Konadu sprintte weg bij de verdediging en leek op goal te kunnen gaan schieten, maar tikte met zijn ene been de bal per ongeluk weg, vlak voordat hij met zijn andere been wilde uithalen. De jonge spits viel op de grond en baalde zichtbaar, want hij sloeg met zijn handen op het gras. Willaert: “Dan gebeurt er eigenlijk iets, waarvan je niet wil dat het gebeurt. Bij Jong Ajax zou je ermee geplaagd worden, denk ik. Deze jongens doen dat niet.”

Konadu betwijfelt de aanname van Willaert: “Ja ja, ze mogen me plagen. Het gebeurt iedereen wel een keertje. Kan gebeuren.” Konadu weet geen moment aan te wijzen waarvan hij het meest genoot tijdens zijn basisdebuut: “De hele tijd dat ik op het veld stond heb ik wel genoten. Je speelt nu gewoon voor een vol stadion. Een volle ArenA is gewoon prachtig”, aldus een breed lachende Konadu.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗

👉 Een dag na de legendarische zege op Juventus telde Ajax vier miljoen euro voor 'de nieuwe Frank de Boer', die geen minuut speelde in het eerste elftal. 🔗