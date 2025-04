Ajax verslaat NAC en zet volgende stap richting kampioenschap

Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff ArenA gewonnen van middenmoter NAC Breda. In de eerste helft kwamen de Amsterdammers al gauw op achterstand, maar deze werd in dezelfde helft nog weggepoetst. In de tweede helft werd de voorsprong uitgebreid door de piepjonge Mokio. Hij scoorde zijn eerste Eredivisie-doelpunt ooit. In de Nederlandse hoofdstad eindigde de wedstrijd in 3-1.

Doordat Ajax vorig weekend van PSV won in het Philips Stadion, had de ploeg van Francesco Farioli een voorsprong van negen punten opgebouwd. PSV won echter op zaterdagavond bij FC Groningen, en dus werd de druk op de Amsterdammers verhoogd. De ploeg uit de hoofdstad kan de 37ste landstitel al ruiken, maar dan moest er in de Johan Cruijff ArenA wel gewonnen worden van NAC Breda. De ploeg van Carl Hoefkens lijkt volgend seizoen in de Eredivisie te spelen, maar had de laatste negen wedstrijden voorafgaand aan de ontmoeting met Ajax niet gewonnen.

In de eerste helft kwam NAC verrassend genoeg al vroeg op voorsprong. Leo Sauer dribbelde op en kapte naar binnen. De buitenspeler schoot de bal vervolgens in de lange hoek achter Ajax-goalie Matheus, en zo stond het na dertien minuten voetballen 0-1 voor de bezoekers. Het wilde allemaal niet echt bij Ajax tot in de 31ste minuut. Kortsmit maakte een overtreding op Konadu, waardoor Ajax een penalty kreeg. Taylor ging achter de bal staan en schoof deze feilloos in de linkeronderhoek. Slechts vier minuten later viel ook de 2-1. Berghuis kreeg de bal voor zijn voeten en kon hard binnenschieten.

Het begin van de tweede helft was een stuk minder vermakelijk dan de eerste. Ajax jaagde nog wel op de 3-1, maar hield ook voldoende mensen achterin om een eventuele counter van de Brabanders eruit te halen. Richting het einde van de wedstrijd begon ook NAC nog wat kansjes te krijgen. Sauer, die ook al de openingstreffer op zijn naam had staan, schoot op doel, maar Matheus kon zijn inzet pareren. Ook Van Hooijdonk kreeg nog een grote kans, maar zijn poging kwam in de handen van de Ajax-goalie. In de 77ste minuut scoorde de thuisploeg de 3-1. De jonge Mokio kwam vrij voor het doel van Kortsmit en kon de bal simpel achter de keeper schieten. Meer goals kwamen er niet. De wedstrijd eindigde in 3-1.

Leo Sauer schiet NAC vroeg op voorsprong in de Johan Cruijff Arena! ☄️#ajanac — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025 Roy Kortsmit maakt een gigantische fout en gooit Don-Angelo Konadu op de grond🫣#ajanac — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025

