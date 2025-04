‘Boosheid bij Ajax tegen Willem II is volstrekt misplaatst’

Kees Kwakman vindt de boosheid bij Ajax na de het openingsdoelpunt van Willem II zondagmiddag misplaatst. Dat laat de analist merken in de rust van het duel in Tilburg.

Volg Willem II - Ajax hier in ons liveverslag!

Willem II nam op slag van rust verrassend de leiding. Emilio Kehrer klopte Ajax-keeper Matheus met een harde uithaal in het dak van het doel en zorgde zo voor een 1-0 ruststand.

Artikel gaat verder onder video

Ajax beklaagde zich na het doelpunt bij scheidsrechter Marc Nagtegaal. Enkele seconden voordat Kehrer doeltreffend uithaalde, ging Brian Brobbey bij het strafschopgebied van Willem II namelijk naar de grond, na een duel met Tommy St. Jago. Brobbey zelf en Jorrel Hato meldden zich boos bij Nagtegaal, maar de arbiter wilde niets weten van een overtreding en keurde het doelpunt van Willem II goed.

Kwakman vindt dat Nagtegaal de juiste beslissing nam. “Brobbey houdt daar zelf ook vast. En ik herhaal mijzelf: Brobbey doet steeds hetzelfde. Het is steeds hangen in die verdediger”, stelt de analist en oud-voetballer.

LEES OOK: Francesco Farioli kijkt op MacBook en reageert woedend

“De scheidsrechters geven hem bijna geen overtredingen meer mee. Hij moet echt iets anders gaan verzinnen dan elke keer datzelfde trucje”, vervolgt Kwakman. “Ik weet dat het moeilijk voor hem is als de tegenstanders zo laag staat, waardoor je weinig ruimte hebt om diep te lopen. Maar hij zal toch vaker los moeten komen van zijn tegenstander, want het is continu dit.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Emilio Kehrer tegen Ajax te bekijken op X:

🔥 Emilio Kehrer knalt raak, Willem II met een voorsprong de rust in 😳#wilaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025

