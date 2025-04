Francesco Farioli kijkt op MacBook en reageert woedend

Ajax is in de eerste helft van het uitduel bij Willem II niet blij met arbiter Marc Nagtegaal en videoscheidsrechter Jeroen Manschot. De Amsterdammers claimden in het eerste kwartier tweemaal tevergeefs een strafschop en deden dat op slag van rust opnieuw.

Volg Willem II - Ajax hier in ons liveverslag!

Ajax beklaagde zich in de zesde minuut van de wedstrijd voor het eerst bij Nagtegaal. Aanvoerder Jordan Henderson meldde zich boos bij de scheidsrechter, nadat Amine Lachkar in de zestien van Willem II met een hoog been inkwam op Davy Klaassen. Nagtegaal wilde echter niets weten van een strafschop en werd gesteund door Manschot.

Artikel gaat verder onder video

Aan de zijlijn werd een herhaling van het moment door de technische staf van Ajax bekeken op een MacBook. Hoofdtrainer Francesco Farioli van de Amsterdammers reageerde verontwaardigd, waarmee hij overduidelijk liet merken wat hij vond van de beslissing van de arbitrage om Ajax geen strafschop toe te kennen. “Farioli en zijn assistenten vinden het zo te zien een strafschop”, constateert ESPN-commentator Michiel Teeling.

LEES OOK: Spandoek bij Willem II – Ajax maakt tongen los

In de vijftiende minuut van de wedstrijd was er opnieuw veel boosheid bij Ajax. Ditmaal omdat Lachkar bij het wegschieten van de bal Klaassen reek te raken op de rechtervoet. Nagtegaal wuifde de claims van de Ajax-spelers echt opnieuw weg. Op dat moment was er overigens nog niet gescoord in Tilburg.

In de 37ste minuut claimde Ajax voor de derde keer in de eerste helft een strafschop. Erik Schouten kreeg de bal op de arm na een voorzet, maar volgens de arbitrage was van strafbaar hands geen sprake. Kort erna scoorde Emilio Kehrer aan de overzijde, waardoor Willem II halverwege verrassend met 1-0 leidt.

Vind jij dat Ajax een of meer strafschoppen had moeten krijgen tegen Willem II? Laden... 45% Nee 33% Ja, voor beide overtredingen op Klaassen 10.9% Ja, voor de eerste overtreding op Klaassen 11.2% Ja, voor de tweede overtreding op Klaassen 367 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗