Spandoek bij Willem II – Ajax maakt tongen los

Een spandoek bij Willem II – Ajax heeft zondagmiddag de tongen losgemaakt bij ESPN. Analist Kees Kwakman, presentator Pascal Kamperman en commentator Michiel Teeling stonden allen even stil bij een imposant doek dat voorafgaand aan de aftrap werd onthuld door de supporters van Willem II. Ook op social media wordt het doek uitgelicht.

Volg Willem II - Ajax hier in ons liveverslag!

Het duel tussen Willem II en Ajax is voor beide teams cruciaal. Willem II staat zestiende met 24 punten uit 28 wedstrijden en heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, terwijl Ajax zijn riante voorsprong van negen punten op titelrivaal PSV weer in ere hoopt te herstellen.

Artikel gaat verder onder video

Aan de steun van de supporters zal het zondag in elk geval niet liggen voor Willem II. De thuisfans onthulden voorafgaand aan de aftrap twee grote spandoeken bij een van de lange zijdes van het stadion. Op één van de doeken stond de tekst ‘Gestart als Tilburgia, aan de hand van pa ons clubje overal achterna’, op het andere doek was vermeld: ‘Tilburgse trots’.

Willem II werd in 1896 opgericht als Tilburgia. Na anderhalf jaar werd de naam gewijzigd in Willem II.

LEES OOK: Kwakman hard voor talent: 'Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1'

“Dat is nou rijmelarij, Kees”, zegt Kamperman tegen Kwakman. De analist reageert: “Die spandoeken moeten altijd rijmen, wist je dat? Dit is absoluut prachtig. Positief, hartstikke mooi. En misschien inspireert het Willem II.”

“De supporters van Willem II hebben een prachtig spandoek gemaakt. Aan de steun voor de ploeg van Peter Maes ligt het zeer niet vanmiddag”, stelt Teeling. De commentator van ESPN vervolgt: “Als je nu nog niet gemotiveerd bent als speler van Willem II voor de wedstrijd tegen de koploper, dan is er écht iets mis.”

© ESPN

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Marco van Basten spreekt zich uit over zijn eerdere kritiek aan het adres van Francesco Farioli: 'Wat ik heb gezegd..' 🔗

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗