Bas Nijhuis bezorgt Ajax groot probleem voor wedstrijd tegen Sparta

Ajax-trainer Francesco Farioli kan in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam géén beroep doen op . De middenvelder liep zondagmiddag in de slotfase van de eerste helft van het bezoek aan FC Utrecht tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is daardoor geschorst voor het volgende competitieduel.

Bas Nijhuis was de scheidsrechter bij FC Utrecht - Ajax en zijn optreden in de eerste helft zorgde al voor voldoende gespreksstof. De leidsman hield de kaarten, ondanks stevige overtredingen van onder meer Brian Brobbey en Anton Gaaei, in eerste instantie lang op zak, maar zag zich een paar minuten voor het einde van het eerste bedrijf genoodzaakt tóch een prent uit te delen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis bevoordeelt Ajax tegen FC Utrecht, Ron Jans storm uit dug-out

Na een overtreding van Henderson op Yoann Cathline greep Nijhuis naar zijn borst. Hij haalde de gele kaart tevoorschijn, waardoor de Engelsman dus geschorst is voor het thuisduel met Sparta. Henderson liet met een wegwerpgebaar blijken zich niet te kunnen vinden in de beslissing van Nijhuis.

De twee kregen het na tien minuten voetballen al met elkaar aan de stok. Henderson had commentaar op de scheidsrechter, die de aanvoerder van Ajax vervolgens bij zich riep. Hij hield het toen nog bij een waarschuwing, maar slingerde hem een half uur later dus alsnog op de bon.

Henderson krijgt geel. Die is wel een beetje klaar met de arbiter. #utraja — Ajax Life (@ajaxlife) April 20, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mike Verweij ziet in de Premier League een ex-sterspeler van Ajax die haast onherkenbaar is geworden. 🔗

👉 Hans Kraay junior onthult: kopstukken van Ajax zaten 30 uur met Francesco Farioli in een kamer. Dit is waarom. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗

👉 Wim Kieft doet een opvallende uitspraak over het uiterlijk van Wout Weghorst. "Waarom? Hij is toch geen negentien ofzo?" 🔗

👉 Khalid Boulahrouz vindt Ajax niet goed genoeg voor het nieuwe Champions League-seizoen. 🔗