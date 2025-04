Eerste doelwit van Jans bekend: 'Als El Karouani naar PSV gaat, dan...'

FC Utrecht wil terughalen naar de Eredivisie. Volgens het Duitse Sky heeft de club van trainer Ron Jans een bod neergelegd bij Schalke 04 voor de voormalig linksback van FC Volendam.

De hoogte van het bod is onbekend, maar volgens journalist Florian Plettenberg is het nog niet afgewezen door Schalke. Murkin speelt sinds 2023 voor Schalke en 53 wedstrijden voor de club op zijn naam staan. Hoofdtrainer Kees van Wonderen hield hem in de laatste twee wedstrijden buiten de basiself, maar ruimde daarvoor bijna altijd een basisplek in voor de 25-jarige Engelsman.

Artikel gaat verder onder video

Murkin, wiens geschatte transferwaarde 1,3 miljoen euro bedraagt, woont sinds zijn vierde in Nederland en brak in het betaald voetbal door bij Volendam, waarvoor hij uitkwam tussen 2019 en 2023. Hij speelde 98 officiële wedstrijden voor Volendam, waarvan 36 in de Eredivisie. Nu lonkt dus een terugkeer naar het land waarin hij opgroeide.

Volgens het Nederlandse Transferwatch heeft de interesse van Utrecht ook te maken met een mogelijk vertrek van linksback Souffian El Karouani. “Die stond afgelopen winter al in de belangstelling van PSV. Als die transfer er zou komen, zou Utrecht meteen doorschakelen naar Murkin”, zo klinkt het. Murkin heeft bij Schalke een contract tot medio 2026.

