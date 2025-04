Spectaculair gerucht: 'Luuk de Jong naar andere Eredivisie-club'

Arno Vermeulen heeft opgevangen dat FC Utrecht lonkt naar . De journalist van de NOS vertelt zondagavond dat hij ‘in de wandelgangen’ heeft vernomen dat de aanvoerder van PSV in beeld komt in de Domstad, indien zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Ron Jans, de trainer van Utrecht, weet echter van niks.

Op dit moment is Sébastien Haller de eerste spits van FC Utrecht. Hij wordt gehuurd van Borussia Dortmund en lijkt niet houdbaar voor een tweede seizoen. “Ik wil Haller er wel bij houden. Maar als je kijkt waar hij van is - hij is van Borussia Dortmund – en wat hij verdient, dan is de kans niet heel groot, denk ik”, geeft Jans aan.

Vermeulen vraagt vervolgens: “Als dat niet doorgaat, klopt het dan dat jullie toch een beetje lonken naar Luuk de Jong, die niet zeker is van een basisplaats bij PSV?” De journalist laat weten dat hij dat gerucht ‘in de wandelgangen’ heeft opgevangen. De Jong heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. De 34-jarige aanvalsleider weet dat Ricardo Pepi op de deur klopt om de nieuwe eerste spits van PSV te worden.

Jans grapt: “Dat heb ik toevallig vandaag gehoord van Arno Vermeulen. Nee, ik weet nergens van.” Of Utrecht interesse zou hebben als De Jong een optie is? “Voordat ik dat soort dingen hier bespreek, wil ik eerst met mijn spitsen praten, want we hebben er vier. Luuk de Jong speelt bij ons intern helemaal niet. Ik meen het als ik zeg dat ik daar nog nooit van heb gehoord. Ik denk ook dat Luuk de Jong een salaris heeft dat hij bij ons nooit kan verdienen.”

Luuk de Jong kan Europa in met FC Utrecht

Toch is Utrecht niet altijd vies van een investering. “Vorig jaar hebben we met Sam Lammers zoiets gedaan en dat pakte heel goed uit”, legt Jans uit. “Haller verdient ook wat meer dan gemiddeld. Ondernemen is verantwoorde risico’s nemen. Dit past binnen de begroting, want we hebben in januari ook een aantal spelers verkocht.” Utrecht stevent dit seizoen af op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. De huidige vierde plek zou goed zijn voor kwalificatie voor de tweede voorronde van de Europa League.

Vind jij dat Luuk de Jong naar FC Utrecht moet gaan als zijn contract bij PSV afloopt? Laden... 49.1% Ja, goede stap voor hem 35.5% Nee, hij moet bij PSV blijven 15.4% Anders, namelijk... 169 stemmen

