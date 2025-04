Saibari en Bakayoko krijgen ervan langs: 'Idioot gedrag, ga je schamen'

heeft zich geërgerd aan de doelpuntvieringen bij PSV, zaterdagavond tegen Almere City (5-0). Met name en wekten irritatie bij de analist van ESPN, die vindt dat de spelers een voorbeeld moeten nemen aan Malik Tillman.

Saibari scoorde tweemaal; Bakayoko maakte één doelpunt. Beide spelers wreven over hun gezicht bij het vieren van hun doelpunt. Perez vindt de vieringen ‘echt gênant’. “Dit is iets wat ik écht niet begrijp. Misschien ben ik daar te oud voor. Maar je hebt zó’n slechte periode achter de rug. Bakayoko en Saibari hebben geen bal geraakt, echt dramatisch. Dan scoren ze en doen ze allerlei gekke, idiote dingen”, zegt Perez, terwijl hij de doelpuntviering – wrijven over het gezicht – nadoet.

'Neem een voorbeeld aan Malik Tillman'

Artikel gaat verder onder video

Daarentegen vierde Tillman zijn doelpunt nauwelijks. “Neem een voorbeeld aan Tillman, want je moet je eigenlijk schamen als PSV voor wat je hebt laten zien in een lange periode. Dan gaat het een keer lekker en doen ze … Weet ik het allemaal, wat ze aan het doen zijn. Tillman schaamt zich bijna voor wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat hij vindt dat de spelers zich niet zo moeten gedragen. Je moet toch denken: wat hebben we onze supporters en onszelf tekortgedaan.”

LEES OOK: Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

“Als je scoort, moet je nu eigenlijk gewoon teruglopen en weer verdergaan”, vindt de oud-middenvelder van PSV. “Maar al dat ingestudeerde gedoe… Wat betekent het eigenlijk? Tillman is misschien wat introverter. Wil Bakayoko ook een statement maken als: ‘Kijk mij’? Want iedereen weet toch dat hij een dramatisch seizoen heeft. Het is echt gênant. Ik vind het een beetje neerbuigend richting het publiek.”

Marciano Vink grijpt in: “Rustig, Kenneth!”, zegt hij lachend. De tafelgenoot werpt een andere reden op voor de opvallende vieringen. “Het wordt 400 miljoen keer op TikTok bekeken, het komt op Instagram.” Perez beaamt: “Het is waarschijnlijk goed voor je branding.”

Vind jij dat de doelpuntvieringen van Saibari en Bakayoko gênant zijn? Laden... 74% Ja, ik ben het eens met Perez 11% Nee, ik vind het juist leuk 15.1% Maakt mij niet uit 73 stemmen

