Leonne Stentler spuwt gal: 'Dat gebaartje hoeft niet, laat je voeten spreken!'

Leonne Stentler heeft zich gestoord aan de wijze waarop zondag zijn doelpunt vierde in de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Groningen (3-1). De linksback hield een vinger voor zijn lippen terwijl hij een sprint trok richting de tribunes, waarmee hij de mensen duidelijk het zwijgen wilde opleggen

De linksback werd zeven dagen geleden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog voor het rustsignaal naar de kant gehaald en was daar allesbehalve blij mee. El Karouani nam pisnijdig plaats op de bank en op televisie waren vervolgens enkele scheldwoorden te horen. De wissels van Jans pakten - extra pijnlijk voor El Karouani - goed uit, want FC Utrecht knokte zich nog vóór de rust terug van een 2-0 achterstand (2-2).

“Hij werd natuurlijk in de 38ste minuut geslachtofferd door Jans, bij een 2-0 achterstand tegen Go Ahead. samen met Alonzo Engwanda”, roept Stentler zondagavond in herinnering bij Studio Sport Eredivisie. “Daar reageerde hij boos op. Het enige wat je dan kunt doen is sportieve revanche nemen en dat doet hij natuurlijk. Maar dat vingertje hoeft er voor mij niet bij. Laat gewoon je voeten spreken.”

'Frustraties zijn uitgesproken'

El Karouani opende de score tegen Groningen in de achtste minuut met een venijnig schot. Zelf zegt hij tegen de NOS dat zijn doelpuntviering geen opgekropte frustraties vrijkwamen. “Nee, dat hebben we deze week uitgesproken naar elkaar. Ik heb een goed gesprel gehad met de trainer. Hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen, ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Dan ben je klaar.”

Trainer Ron Jans moest lachen om de viering van El Karouani en lijkt daar dus niet te zwaar aan te tillen. “Mijn persoonlijke band met Souffian is heel goed. Ik vind dat hij anderhalf jaar lang onder mij heel goed gepresteerd heeft en zich heeft ontwikkeld. Dat heeft hij vandaag ook weer laten zien. Ik gun het hem van harte.”

