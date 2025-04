FC Utrecht-back El Karouani is witheet en scheldt erop los

FC Utrecht-verdediger had zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geen prettige middag. De linksback zag zijn directe tegenstander Oliver Antman binnen het half uur tweemaal een assist verzorgen en werd vervolgens vroegtijdig naar de kant gehaald door trainer Ron Jans. Daar was El Karouani op zijn zachtst gezegd niet blij mee, want hij reageerde vol onbegrip.

Go Ahead Eagles speelde FC Utrecht in de openingsfase van het kastje naar de muur en dat zorgde voor een snelle 2-0 voorsprong. Binnen zeventien stonden Victor Edvardsen en Mathis Suray op het scorebord van de Deventenaren. Beide treffers kwamen op aangeven van Antman, die zijn totaal assists van dit seizoen daarmee op veertien bracht.

Jans zag het met lede ogen aan en besloot om vlak voor rust in te grijpen met een dubbele wissel. Kolbeinn Finsson en Oscar Fraulo voor El Karouani en Alonzo Engwanda. El Karouani was overduidelijk niet blij met zijn wissel en besloot om zowel trainer Ron Jans als assistent Rob Penders geen hand te geven. Vervolgens gooide El Karouani met een fles water en zijn trainingsjasje waarna hij zich ook verbaal uitte. "Teringzooi man. Wat is dit man? Even serieus man. Fuck", klonk het woedend.

FC Utrecht herpakte zich na de dubbele wissel en kwam via Yoann Cathline en Miguel Rodríguez nog voor rust terug tot 2-2. Of het te maken had met de ingreep van Jans is onduidelijk. Bij de aansluitingstreffer van FC Utrecht zag Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser er namelijk niet goed uit.

