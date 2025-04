El Karouani onthult: 'Er wordt alleen over PSV gesproken, maar...'

kon afgelopen winter niet alleen naar PSV, maar kon ook de overstap maken naar de Bundesliga of de Serie A. Dat onthult de vleugelverdediger van FC Utrecht bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

PSV verloor afgelopen winter Met Matteo Dams en Fredrik Oppegard twee linksbacks, waardoor de Eindhovenaren uitkwamen bij El Karouani als mogelijke opvolger. FC Utrecht lag dwars, waardoor PSV uiteindelijk voor Tyrell Malacia ging. "Ja, Jordy (Zuidam, red.) wist ervan af, de trainer wist ervan af, mijn zaakwaarnemer ook", aldus El Karouani over de interesse van PSV. "Ik heb het aan hen overgelaten. Dat heb ik al vaker aangegeven."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Utrecht-back El Karouani is witheet en scheldt erop los

Toch had El Karouani ook een andere transfer kunnen maken in januari. "Er wordt alleen over PSV gesproken, maar ook uit de Bundesliga had ik een concrete aanbieding, vanuit de Serie A had ik een aanbieding op papier", verklapt hij. "Dat is ook bij Jordy gemeld. Dus er speelde veel meer. Uiteindelijk heeft Jordy vanaf moment één vanuit de club doorgegeven van: luister, we verkopen hem niet. Maakt niet uit voor welk bedrag. Ik heb me er al snel van afgesloten, ben doorgeschakeld en de focus op FC Utrecht gelegd."

LEES OOK: Eerste doelwit van Jans bekend: 'Als El Karouani naar PSV gaat, dan...'

Een transfer ging niet door, maar daar heeft de 24-jarige vleugelverdediger weinig last van gehad. Naar eigen zeggen vond hij niet moeilijk om de knop om te zetten. "Nee, dat valt best mee eigenlijk. Het was geen op en neer spel. Het was vanaf moment één duidelijk van: Souf, je blijft hier, we willen met jou Europees voetbal halen. Achteraf ben ik super blij dat ik ben gebleven en dat ik het positief heb opgepakt."

Of er daadwerkelijk tegen El Karouani is gezegd dat een transfer er niet van zal komen? "Natuurlijk gaat het niet zo", reageert de linksback. "Als er iets duidelijk wordt gemaakt, wat kan ik dan doen? Ik ben voetballer en wil graag voetballen. Ik ben iemand die positief is. Ik hoef geen negativiteit op te zoeken. Ik accepteer dat gewoon en ga door. Ik ken mijn kwaliteiten. Er komt vanzelf wel iets anders", besluit hij.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 Eerste doelwit van Jans bekend: 'Als El Karouani naar PSV gaat, dan...' 🔗

👉 Van der Vaart wijst twee spelers aan ‘van de buitencategorie' na FC Utrecht - Ajax 🔗

👉 Haller adviseert bekritiseerde Brobbey na forse afstraffing Ajax in Utrecht 🔗

👉 Jans acht Eredivisie-smaakmaker onhaalbaar voor FC Utrecht: ‘Hij is te goed voor ons’ 🔗

👉 Leonne Stentler spuwt gal: 'Dat gebaartje hoeft niet, laat je voeten spreken!' 🔗