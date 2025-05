Bedrijvig FC Utrecht wil met voormalig Ajax-speler volgende slag slaan op transfermarkt

FC Utrecht is concreet voor , meldt De Telegraaf. De 27-jarige middenvelder maakte vorig jaar transfervrij de overstap van AZ naar VfL Bochum, maar degradeerde dit seizoen uit de Bundesliga met die club. Mede daarom lijkt een vertrek van de voormalig Ajax-speler zeer waarschijnlijk.

Volgens De Telegraaf is FC Utrecht de 'belangrijkste gegadigde' voor De Wit, die in zijn tijd bij AZ goed was voor 46 goals en 21 assists in 188 wedstrijden. De krant schrijft dat er op het middenveld het nodige gaat gebeuren bij de Domstedelingen. Naar alle waarschijnlijkheid keren de huurlingen Oscar Fraulo en Paxten Aaronson niet terug, terwijl het aflopende contract van Jens Toornstra niet verlengd gaat worden. De oud-Feyenoorder is bovendien in gesprek met NAC Breda over een overstap.

Met het aanstaande vertrek van Fraulo, Aaronson en Toornstra verliest FC Utrecht het nodige scorende vermogen op het middenveld. Het drietal was dit seizoen in de Eredivisie goed voor twaalf doelpunten en elf assists. Een gat wat technisch directeur Jordy Zuidam dus wil opvullen met de komst van De Wit. Het jeugdproduct van Ajax staat volgens De Telegraaf bovenaan de lijst. Bovendien zijn de eerste contacten al gelegd.

FC Utrecht al zeer bedrijvig

FC Utrecht toonde zich al uiterst bedrijvig op transfergebied. De Domstedelingen willen de selectie bijtijds rond hebben met het oog op de tweede voorronde van de Europa League op 24 en 31 juli. De nummer vier van de Eredivisie legde Davy van den Berg, die transfervrij overkomt van PEC Zwolle, al vast, terwijl Mike Eerdhuijzen maandag zijn handtekening gaat zetten onder een vierjarige verbintenis.

Daarnaast hoopt FC Utrecht op korte termijn Derry John Murkin over te nemen van Schalke 04. Bronnen in Duitsland geven aan dat er al contact is tussen de beide clubs, schrijft De Telegraaf. Murkin, die eerder speelde voor FC Volendam, wordt gezien als de opvolger van Souffian El Karouani, die hoogstwaarschijnlijk komende zomer de deur achter zich dicht zal trekken in De Galgenwaard.

