Zelden vertoonde ingreep bij Utrecht - Sparta: 'Mierenneuken, hier is de VAR niet voor'

Sparta Rotterdam speelde woensdagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij FC Utrecht. De Kasteelheren hadden de Domstad echter met drie punten kunnen verlaten, ware het niet dat de 1-2 van Mohammed Nassoh werd afgekeurd vanwege een handsbal van doelman . De beslissing zorgde voor onbegrip bij De Eretribune. is namelijk van mening dat de VAR hier niet voor is bedoeld.

FC Utrecht en Sparta Rotterdam hielden elkaar in De Galgenwaard in evenwicht. Halverwege de wedstrijd stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord door doelpunten van Nicolai Lauritsen en Paxten Aaronson. Zo'n twintig minuten na rust leken de bezoekers uit Rotterdam op een 1-2 voorsprong te komen via Nassoh. De VAR zette echter een streep door dit doelpunt, omdat er bij de uitworp van Olij hands werd geconstateerd.

Kees Kwakman is vol ongeloof over het ingrijpen van de VAR. "Die handsbal van Olij. Hoe verzin je het? Weet je hoe vaak dit gebeurt?", fulmineert de analist. "Dat een keeper die bal uittrapt of uitgooit en dat hij dan net op het randje van de zestienmeter is. Dit gebeurt echt veertien keer per wedstrijd bij beide keepers."

"Er is nog nooit wat meegedaan en nu denkt de VAR eventjes: hé, wacht eens even. En dan krijgt Sparta nog een vrije trap tegen ook", vervolgt Kwakman. Dit gebeurt zo vaak. En dan zeggen ze: dan moet je altijd fluiten. Nee." Collega-analist Van Polen haakt daarop in en stalt het 'echt mierenneuken' is. "Hier is de VAR gewoon niet voor bedoeld."

Teleurstelling bij Sparta

Sparta-trainer Maurice Steijn was ook niet te spreken over het besluit. "'Ik daag iedereen uit om te kijken hoeveel keepers de bal met een uittrap of uitgooi buiten de zestien aanraken", steekt de oefenmeester van wal, waarna hij de beelden te zien krijgt. "Ik vind het lachwekkend. Vorige week hadden we de VAR die ingreep bij een goal van Lauritsen en niet bij een strafschop (tegen Almere City, red.). Ik vind dit ongekend. Dit gebeurt denk ik twintig keer per speelronde. De regels moeten goed worden gevolgd, maar dan wil ik dat ook consequent zien."

Olij, de hoofdrolspeler in het geheel, kwam ook voor de camera, maar wilde niet veel kwijt over de situatie. "Als je mij vaker hebt zien spelen, dan weet je dat dit bij mijn spel past en hoort. Ik moet er ook langs volgens mij (langs diverse FC Utrecht-speler om uit te kunnen gooien, red.), maar goed. Uiteindelijk zijn er genoeg keepers waarbij er op zulke momenten niets aan de hand is. Bij mij pakt het nu zo uit. Vervelend, maar ik kan er niets meer aan doen", besluit hij.

