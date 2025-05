‘Europese grootmacht aast op Edvardsen, opvolgers al in beeld’

van Go Ahead Eagles kan rekenen op de interesse van Besiktas, weet RTV Oost. Mocht het komen tot een vertrek van de Zweedse spits, heeft de Deventer club ook al twee mogelijke vervangers op het oog.

De 29-jarige Edvardsen is bezig aan zijn tweede seizoen bij Go Ahead Eagles. In de afgelopen jaargang was de Zweed, die overkwam van Djurgårdens, goed voor zeven doelpunten. Dit seizoen zijn dat er negen. Go Ahead draait lekker onder trainer Paul Simonis, met een voorlopige zevende plaats in de Eredivisie en de KNVB-Bekerwinst.

LEES OOK: 'Parrott kan voor megabedrag terug naar Premier League'

Artikel gaat verder onder video

Edvardsen kwam na afloop van het binnenhalen van de dennenappel negatief in het nieuws. De aanvaller postte op zijn Instagram een foto van een spandoek, waarop hij en Wouter Goes te zien waren, als respectievelijk baasje en hond aan de ketting. Edvardsen bood zijn excuses aan en kreeg een waarschuwing van de KNVB.

In Turkije zullen vooral de prestaties van Edvardsen zijn opgevallen. RTV Oost meldt dat Besiktas, momenteel vierde in de Süper Lig, belangstelling heeft voor de Go Ahead-spits. Het regionale nieuwsstation noemt Patryk Klimala, spits van Sydney FC, ‘een mogelijke kandidaat’ om Edvardsen op te volgen. Ook Noel Milleskog van het Zweedse IK Sirius zou op het lijstje staan.

➡️ Meer nieuws over Go Ahead Eagles

👉 'Nijhuis schaamt zich kapot voor rode kaart Goes' 🔗

👉 Jongen (16) die Sadiq racistisch bejegent komt met reactie 🔗

👉 Edvardsen wacht Goes op in catacomben met bijzondere boodschap 🔗