Jongen (16) die Sadiq racistisch bejegent komt met reactie

De Go Ahead Eagles-fan die zondagmiddag AZ-speler Ibrahim Sadiq op racistische wijze bejegende, heeft zijn spijt betuigd. Via sociale media laat de zestienjarige jongen weten dat hij zijn excuses heeft aangeboden richting Sadiq.

“Zoals de meesten al wel hebben gezien, heb ik mij iets te veel laten gaan tijdens de wedstrijd vanmiddag”, schrijft de jongen op Instagram. “Ik heb mijn excuses al uitgesproken naar de speler en vermeld dat het uit hoge emoties komt. Dit gebeurt namelijk nooit bij mij. Ik kon mij echter niet inhouden en schoot uit mijn eigen gedachten. Natuurlijk weet ik dat dit niet de bedoeling is, maar ik kan het ook niet terugdraaien terwijl ik dat wel heel graag zou willen op dit moment.”

Artikel gaat verder onder video

De jongen is geschrokken van de reacties die hij heeft gekregen. “Aan de ene kant snap ik jullie allemaal, ik zat inderdaad fout. Maar voor sommige mensen was er nog niet genoeg haat over mij heen gekomen. Ik heb namelijk ook dreigingen binnengekregen in comments, dm's en berichten. Dit kan natuurlijk ook niet.”

'Ik heb er spijt van'

“Nogmaals, ik snap de frustratie bij velen van de Go Ahead-supporters, en alles en iedereen daarbuiten”, erkent hij. “Ik heb een fout gemaakt en dat weet ik zelf ook, daar heb ik spijt van. Ik hoop dat iedereen zich een beetje rustig kan houden, ik heb het niet gedaan en daar gaan waarschijnlijk gevolgen van komen. Dat moet niet iedereen willen.”

“Ik hoop dat mijn excuses voldoende bij iedereen is aangekomen. Het was zo echt niet mijn bedoeling. Sorry”, schrijft de tiener tot slot. Hij maakte in de slotfase van de wedstrijd apengebaren en oerwoudgeluiden richting Sadiq. Go Ahead Eagles heeft de jongen geïdentificeerd en zijn gegevens doorgegeven aan de KNVB. Vermoedelijk volgt een stadionverbod.

